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ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных

Киев • УНН

 • 7542 просмотра

Страны ЕС согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Защита будет предоставляться только тем, кто выполняет военные обязательства в Украине.

ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных

Страны ЕС согласились продлить временную защиту для украинских беженцев еще на год - до марта 2028 года, однако согласовано, что временная защита должна предоставляться только тем, кто соблюдает свои военные обязательства в Украине, сообщили в Совете ЕС в среду, пишет УНН.

Сегодня страны ЕС согласились продлить статус временной защиты, предоставленный тем, кто бежит из Украины, до 4 марта 2028 года, выполняя обязательства ЕС поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это необходимо. Продление защиты на один дополнительный год обеспечит ясность и предсказуемость для всех, кто бежит от войны. Кроме того, признавая как необходимость защиты перемещенных лиц, так и необходимость Украины защищаться от незаконной агрессивной войны россии, страны ЕС согласились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто соблюдает свои военные обязательства в Украине

- сообщили в Совете ЕС.

Как указано, "Совет ЕС официально примет решение о продлении временной защиты в ближайшие недели".

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день.

Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных26.06.26, 11:03 • 24243 просмотра

Юлия Шрамко

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