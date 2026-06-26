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Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных
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Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2028 года. Защита не будет предоставляться вновь прибывшим, которым украинские власти запретили выезд из-за военных обязательств.

Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных

Европейская комиссия предлагает продлить временную защиту беженцев из Украины еще на один год — до 4 марта 2028 года, предусматривая, что
"временная защита, как правило, не будет предоставляться вновь прибывшим лицам, которым украинские власти не разрешили выехать из Украины в связи с их военными обязательствами", сообщили в евроинституции в пятницу, пишет УНН.

Сегодня Еврокомиссия предлагает продлить еще на один год временную защиту для лиц, спасающихся от войны России против Украины, учитывая при этом общую способность Украины защищаться. Делая это, Еврокомиссия подтверждает свою непоколебимую приверженность поддерживать Украину столько, сколько потребуется

- сообщили в Еврокомиссии.

Россия, как указано, продолжает свою неспровоцированную агрессивную войну, "что приводит к тому, что ситуация в Украине остается нестабильной". Поэтому цель этого предложения Еврокомиссии, как отмечается, "двоякая":

  • "во-первых, обеспечить постоянную правовую определенность, стабильность и предсказуемость, продлив временную защиту еще на один год до 4 марта 2028 года, поскольку потребность в защите лиц, спасающихся из Украины, остается очевидной";
    • "во-вторых, согласовать потребности в защите с общей способностью Украины защищаться от незаконной агрессивной войны России. Для обеспечения этого временная защита, как правило, не будет предоставляться вновь прибывшим лицам, которым украинские власти не разрешили выехать из Украины в связи с их военными обязательствами".

      "В то же время важно, чтобы государства-члены в дальнейшем активизировали подготовку к скоординированному переходу от временной защиты – в соответствии с Рекомендацией Совета ЕС 2025 года. Это должно включать как возможность перехода к статусу долгосрочного легального резидента, так и возможности для устойчивого возвращения и реинтеграции в Украине, когда ситуация позволит. Этот процесс уже начался во многих государствах-членах и должен оставаться приоритетом", - говорится в заявлении.

      Еврокомиссия, как указано, "разработает, в тесном сотрудничестве с заинтересованными государствами-членами и украинскими властями, пилотную программу добровольного возвращения и восстановления". Программа будет поддерживать тех, кто желает вернуться, практической поддержкой в ключевых сферах, таких как рабочие места, жилье и образование в Украине.

      Специальный посланник по делам украинцев в ЕС Илва Йоханссон также продолжит сотрудничество с государствами-членами и Украиной по этому вопросу.

      "Теперь Совет ЕС должен принять предложение Еврокомиссии", - сказано в заявлении.

      Дополнение

      Почти 4,4 миллиона лиц, перемещенных из Украины, в настоящее время пользуются временной защитой в ЕС, причем их количество остается стабильным и несколько растет с 2024 года.

      "Если обстоятельства в Украине изменятся, что позволит постепенное возвращение и устойчивую реинтеграцию в Украине, Еврокомиссия может внести предложение Совету ЕС приостановить временную защиту раньше предусмотренной даты ее окончания", - говорится в сообщении.

      Юлия Шрамко

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