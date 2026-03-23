В США резко возросло отсутствие сотрудников в аэропортах из-за кризиса финансирования и подготовки проверок ICE
Киев • УНН
Из-за отсутствия зарплат в США массово увольняются работники аэропортов. Власти планируют заменить персонал неопытными иммиграционными агентами.
В нескольких крупных аэропортах США зафиксирован резкий рост отсутствия сотрудников службы безопасности, что привело к длинным очередям и сбоям в работе. По данным Министерства внутренней безопасности, ситуация обострилась на фоне частичного прекращения финансирования правительства и планов привлечения иммиграционных агентов к проверкам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В среднем по стране на работу не вышли около 11,5% сотрудников Администрации транспортной безопасности, однако в некоторых аэропортах показатели значительно выше. В частности, в Хьюстоне отсутствуют более 42% сотрудников, в Нью-Йорке – более 33%, подобная ситуация и в Атланте.
В ведомстве объясняют это тем, что тысячи работников неделями работают без зарплаты.
Многие сотрудники TSA не могут оплатить жилье, еду или топливо, что вынуждает их брать больничные
ICE готовят к работе в аэропортах
Чтобы компенсировать нехватку кадров, власти планируют развернуть сотни агентов иммиграционной службы ICE в по меньшей мере 14 аэропортах. Детали операции не разглашаются из соображений безопасности.
Представители властей утверждают, что это поможет сократить очереди.
Когда мы развернемся, у нас будет хорошо продуманный план
Критика из-за безопасности и политики
Профсоюзы резко критикуют такое решение, подчеркивая, что агенты ICE не имеют надлежащей подготовки для проверок пассажиров.
Наши сотрудники заслуживают оплаты, а не замены неподготовленными агентами
Политический спор вокруг финансирования DHS продолжается, и пока компромисса между демократами и республиканцами нет, что лишь усугубляет ситуацию в аэропортах страны.
