22 марта, 20:58
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
22 марта, 16:43
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
22 марта, 15:40
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
В США резко возросло отсутствие сотрудников в аэропортах из-за кризиса финансирования и подготовки проверок ICE

Киев • УНН

 • 4596 просмотра

Из-за отсутствия зарплат в США массово увольняются работники аэропортов. Власти планируют заменить персонал неопытными иммиграционными агентами.

В США резко возросло отсутствие сотрудников в аэропортах из-за кризиса финансирования и подготовки проверок ICE
В нескольких крупных аэропортах США зафиксирован резкий рост отсутствия сотрудников службы безопасности, что привело к длинным очередям и сбоям в работе. По данным Министерства внутренней безопасности, ситуация обострилась на фоне частичного прекращения финансирования правительства и планов привлечения иммиграционных агентов к проверкам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В среднем по стране на работу не вышли около 11,5% сотрудников Администрации транспортной безопасности, однако в некоторых аэропортах показатели значительно выше. В частности, в Хьюстоне отсутствуют более 42% сотрудников, в Нью-Йорке – более 33%, подобная ситуация и в Атланте.

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу из-за споров о финансировании

В ведомстве объясняют это тем, что тысячи работников неделями работают без зарплаты.

Многие сотрудники TSA не могут оплатить жилье, еду или топливо, что вынуждает их брать больничные

– заявили в DHS.

ICE готовят к работе в аэропортах

Чтобы компенсировать нехватку кадров, власти планируют развернуть сотни агентов иммиграционной службы ICE в по меньшей мере 14 аэропортах. Детали операции не разглашаются из соображений безопасности.

Представители властей утверждают, что это поможет сократить очереди.

Когда мы развернемся, у нас будет хорошо продуманный план

– заявил пограничный чиновник Том Гоман.

Критика из-за безопасности и политики

Профсоюзы резко критикуют такое решение, подчеркивая, что агенты ICE не имеют надлежащей подготовки для проверок пассажиров.

Наши сотрудники заслуживают оплаты, а не замены неподготовленными агентами

– заявил представитель профсоюза Эверетт Келли.

Политический спор вокруг финансирования DHS продолжается, и пока компромисса между демократами и республиканцами нет, что лишь усугубляет ситуацию в аэропортах страны.

ICE в США усиливает меры против активистов за препятствование иммиграционным рейдам

Степан Гафтко

