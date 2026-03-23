У США різко зросла відсутність співробітників в аеропортах через кризу фінансування та підготовку перевірок ICE
Київ • УНН
Через відсутність зарплат у США масово звільняються працівники аеропортів. Влада планує замінити персонал недосвідченими імміграційними агентами.
У кількох великих аеропортах США зафіксовано різке зростання відсутності співробітників служби безпеки, що призвело до довгих черг і збоїв у роботі. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, ситуація загострилася на тлі часткового припинення фінансування уряду та планів залучення імміграційних агентів до перевірок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У середньому по країні на роботу не вийшли близько 11,5% працівників Адміністрації транспортної безпеки, однак у деяких аеропортах показники значно вищі. Зокрема, у Х’юстоні відсутні понад 42% співробітників, у Нью-Йорку – понад 33%, подібна ситуація і в Атланті.
Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування14.02.26, 20:59 • 6514 переглядiв
У відомстві пояснюють це тим, що тисячі працівників тижнями працюють без зарплати.
Багато співробітників TSA не можуть оплатити житло, їжу чи паливо, що змушує їх брати лікарняні
ICE готують до роботи в аеропортах
Щоб компенсувати нестачу кадрів, влада планує розгорнути сотні агентів імміграційної служби ICE у щонайменше 14 аеропортах. Деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки.
Представники влади стверджують, що це допоможе скоротити черги.
Коли ми розгорнемося, у нас буде добре продуманий план
Критика через безпеку та політику
Профспілки різко критикують таке рішення, наголошуючи, що агенти ICE не мають належної підготовки для перевірок пасажирів.
Наші співробітники заслуговують на оплату, а не на заміну непідготовленими агентами
Політична суперечка навколо фінансування DHS триває, і поки що компромісу між демократами та республіканцями немає, що лише погіршує ситуацію в аеропортах країни.
ICE у США посилює заходи проти активістів за перешкоджання імміграційним рейдам11.02.26, 05:49 • 5090 переглядiв