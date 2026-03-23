У США різко зросла відсутність співробітників в аеропортах через кризу фінансування та підготовку перевірок ICE

У кількох великих аеропортах США зафіксовано різке зростання відсутності співробітників служби безпеки, що призвело до довгих черг і збоїв у роботі. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, ситуація загострилася на тлі часткового припинення фінансування уряду та планів залучення імміграційних агентів до перевірок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У середньому по країні на роботу не вийшли близько 11,5% працівників Адміністрації транспортної безпеки, однак у деяких аеропортах показники значно вищі. Зокрема, у Х’юстоні відсутні понад 42% співробітників, у Нью-Йорку – понад 33%, подібна ситуація і в Атланті.

Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування

У відомстві пояснюють це тим, що тисячі працівників тижнями працюють без зарплати.

Багато співробітників TSA не можуть оплатити житло, їжу чи паливо, що змушує їх брати лікарняні

Щоб компенсувати нестачу кадрів, влада планує розгорнути сотні агентів імміграційної служби ICE у щонайменше 14 аеропортах. Деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки.

Представники влади стверджують, що це допоможе скоротити черги.

Коли ми розгорнемося, у нас буде добре продуманий план