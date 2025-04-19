В США проходят протесты из-за политики Трампа: подробности

В субботу, 19 апреля, в Соединенных Штатах Америки (США) начались массовые протесты. Люди вышли на улицы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Массачусетсе и других городах, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Как сообщает АР, в Соединенных Штатах противники администрации президента Дональда Трампа вышли на улицы больших и малых городов по всей территории США, осуждая то, что считают угрозой демократическим идеалам страны.

Это очень опасное время для свободы в Америке - сказал Томас Басфорд, протестующий.

Отмечается, что протесты также запланированы возле автосалонов Tesla против миллиардера-советника Трампа Илона Маска и его роли в сокращении федерального правительства.

Организаторы заявляют, что протестуют против того, что они называют нарушениями гражданских прав и конституции Трампом, включая попытки депортировать десятки иммигрантов и сократить федеральное правительство путем увольнения тысяч государственных служащих и фактического закрытия целых агентств - говорится в сообщении Associated Press

Житель Бостона Джордж Брайант, который был среди протестующих в Конкорде, штат Массачусетс, заявил, что он обеспокоен тем, что Трамп создает в Америке "полицейское государство" и поднял плакат с надписью: "Фашистский режим Трампа должен уйти немедленно!"

В Вашингтоне Боб Фасик заявил, что он вышел на митинг возле Белого дома из-за обеспокоенности угрозами конституционно защищенным правам на надлежащую правовую процедуру, а также программам социального обеспечения и другим федеральным программам социальной защиты.

А на Манхэттене протестующие вышли на митинг против депортаций иммигрантов.

Напомним

В субботу, 5 апреля сотни людей в европейских городах протестовали против политики Трампа и Маска. Масштабные акции прошли в Берлине, Париже, Лондоне и Лиссабоне.

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