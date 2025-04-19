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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
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У США проходять протести через політику Трампа: подробиці

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

У суботу, 19 квітня, у містах США розпочалися масові протести проти адміністрації президента Дональда Трампа. Люди виступили проти порушень цивільних прав, спроб депортації іммігрантів та скорочення федерального уряду.

У США проходять протести через політику Трампа: подробиці

У суботу, 19 квітня, у Сполучених Штатах Америки (США) розпочалися масові протести. Люди вийшли на вулиці у Вашингтоні, Нью-Йорку, Массачусетсі та інших містах, щоб висловити свою незгоду з полiтикою президента Дональда Трампа. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Як повідомляє АР, у Сполучених Штатах противники адміністрації президента Дональда Трампа вийшли на вулиці великих і малих міст по всій території США, засуджуючи те, що вважають загрозою демократичним ідеалам країни.

Це дуже небезпечний час для свободи в Америці

- сказав Томас Басфорд, протестувальник.

Зазначається, що протести також заплановані біля автосалонів Tesla проти мільярдера-радника Трампа Ілона Маска та його ролі у скороченні федерального уряду. 

Організатори заявляють, що протестують проти того, що вони називають порушеннями цивільних прав та конституції Трампом, включаючи спроби депортувати десятки іммігрантів та скоротити федеральний уряд шляхом звільнення тисяч державних службовців та фактичного закриття цілих агентств

- йдеться у дописі Associated Press

Житель Бостона Джордж Брайант, який був серед протестувальників у Конкорді, штат Массачусетс, заявив, що він стурбований тим, що Трамп створює в Америці "поліцейську державу" і підняв плакат із написом: "Фашистський режим Трампа має піти негайно!"

У Вашингтоні Боб Фасік заявив, що він вийшов на мітинг біля Білого дому через стурбованість загрозами конституційно захищеним правам на належну правову процедуру, а також програмам соціального забезпечення та іншим федеральним програмам соціального захисту.

А на Манхеттені протестуючі вийшли на мітинг проти депортацій іммігрантів.

Нагадаємо

У суботу, 5 квітня сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.

Туристи скасовують поїздки до США через політику Трампа і обирають інші напрямки07.04.25, 17:09 • 12031 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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