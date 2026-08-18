В США молния вызвала пожар на крупном топливном хранилище возле Талсы

В американском штате Оклахома молния ударила в резервуарный парк Glenpool компании Explorer Pipeline, после чего загорелись три резервуара с природным бензином. Об этом сообщила компания, передает Bloomberg, пишет УНН.

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Пожар произошел рано утром в понедельник недалеко от города Талса. Пожарная служба Талсы опубликовала кадры с места происшествия, на которых видны огонь и большие облака черного дыма.

Glenpool является важным узлом 1800-мильного трубопровода Explorer, по которому транспортируются бензин, дизельное и авиационное топливо между Средним Западом, Оклахомой и Техасом. Резервуарный парк может хранить около 3,4 млн баррелей топлива в более чем 30 резервуарах.

Пожар может повлиять на рынок топлива

После возгорания компания Explorer остановила операции в Glenpool и на связанных с ним объектах. В то же время компания заявила, что ее деятельность за пределами Glenpool не была прекращена.

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Соседняя компания Phillips 66 также приостановила работу объекта, который получает продукцию из Glenpool. При этом пожар не повредил ее площадку и не повлиял на расположенный поблизости нефтеперерабатывающий завод Wood River.

По данным Bloomberg, инцидент может вызвать краткосрочные перебои на американском рынке топлива. Южная система трубопровода Explorer способна транспортировать до 660 тысяч баррелей топлива в сутки, а северная — до 450 тысяч баррелей.

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