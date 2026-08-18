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В Италии молния убила американского туриста на вулкане Этна

Киев • УНН

 • 616 просмотра

30-летний турист из США погиб после удара молнии на Этне, поднимаясь по закрытому участку во время грозы. Еще один турист погиб в Южном Тироле, четырех испанцев эвакуировали.

В Италии молния убила американского туриста на вулкане Этна

30-летний американский турист погиб после удара молнии на вулкане Этна в Италии вечером 16 августа. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

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По данным издания, турист поднимался на вулкан через закрытый для посещения участок, когда началась гроза. Спасатели нашли его около 20:00 в тяжелом состоянии и доставили в больницу Канниццаро в Катании, однако мужчина умер.

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В последние дни Этна стала популярным туристическим направлением благодаря зрелищным извержениям самого высокого действующего вулкана Европы. В то же время после пятой волны сильной жары в Италии погодные условия во многих регионах изменились на грозовые.

Еще один турист погиб во время непогоды

В Южном Тироле спасатели также обнаружили тело туриста на горе Пиц-Старлекс. Предварительно, он мог погибнуть после удара молнии во время спуска.

Кроме того, 17 августа спасатели эвакуировали четырех туристов из Испании, которые накануне оказались заблокированными на горе Колменьоне возле Лальо в районе Комо из-за сильной грозы. Операцию осложняли сильный ветер и ливень.

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Степан Гафтко

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