В Італії блискавка вбила американського туриста на вулкані Етна

30-річний американський турист загинув після удару блискавки на вулкані Етна в Італії ввечері 16 серпня. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

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За даними видання, турист піднімався на вулкан через закриту для відвідування ділянку, коли почалася гроза. Рятувальники знайшли його близько 20:00 у тяжкому стані та доправили до лікарні Канніццаро в Катанії, однак чоловік помер.

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Останніми днями Етна стала популярним туристичним напрямком через видовищні виверження найвищого активного вулкана Європи. Водночас після п’ятої хвилі сильної спеки в Італії погодні умови в багатьох регіонах змінилися на грозові.

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У Південному Тіролі рятувальники також знайшли тіло туриста на горі Піц Старлекс. Попередньо, він міг загинути після удару блискавки під час спуску.

Крім того, 17 серпня рятувальники евакуювали чотирьох туристів з Іспанії, які напередодні опинилися заблокованими на горі Колменьйоне поблизу Лальйо в районі Комо через сильну грозу. Операцію ускладнювали сильний вітер і злива.

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