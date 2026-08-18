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В Італії блискавка вбила американського туриста на вулкані Етна

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

30-річний турист зі США загинув після удару блискавки на Етні, піднімаючись закритою ділянкою під час грози. Ще один турист загинув у Південному Тіролі, чотирьох іспанців евакуювали.

В Італії блискавка вбила американського туриста на вулкані Етна

30-річний американський турист загинув після удару блискавки на вулкані Етна в Італії ввечері 16 серпня. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Деталі

За даними видання, турист піднімався на вулкан через закриту для відвідування ділянку, коли почалася гроза. Рятувальники знайшли його близько 20:00 у тяжкому стані та доправили до лікарні Канніццаро в Катанії, однак чоловік помер.

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Останніми днями Етна стала популярним туристичним напрямком через видовищні виверження найвищого активного вулкана Європи. Водночас після п’ятої хвилі сильної спеки в Італії погодні умови в багатьох регіонах змінилися на грозові.

Ще один турист загинув під час негоди

У Південному Тіролі рятувальники також знайшли тіло туриста на горі Піц Старлекс. Попередньо, він міг загинути після удару блискавки під час спуску.

Крім того, 17 серпня рятувальники евакуювали чотирьох туристів з Іспанії, які напередодні опинилися заблокованими на горі Колменьйоне поблизу Лальйо в районі Комо через сильну грозу. Операцію ускладнювали сильний вітер і злива.

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Степан Гафтко

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Гроза
Виверження вулкана
Італія
Іспанія