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Техніка
The Washington Post

У США блискавка спричинила пожежу на великому паливному сховищі біля Талси

Київ • УНН

 • 310 перегляди

У штаті Оклахома блискавка вдарила в резервуарний парк Glenpool компанії Explorer Pipeline, загорілися три резервуари з природним бензином. Компанія зупинила операції, інцидент може спричинити перебої на ринку пального.

У США блискавка спричинила пожежу на великому паливному сховищі біля Талси

У штаті Оклахома блискавка вдарила в резервуарний парк Glenpool компанії Explorer Pipeline, після чого загорілися три резервуари з природним бензином. Про це повідомила компанія, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пожежа сталася рано вранці в понеділок поблизу міста Талса. Пожежна служба Талси опублікувала кадри з місця події, на яких видно полум’я та великі хмари чорного диму.

Glenpool є важливим вузлом 1800-мильного трубопроводу Explorer, яким транспортують бензин, дизельне та авіаційне паливо між Середнім Заходом, Оклахомою та Техасом. Резервуарний парк може зберігати близько 3,4 млн барелів палива у понад 30 резервуарах.

Пожежа може вплинути на ринок пального

Після займання компанія Explorer зупинила операції в Glenpool та на пов’язаних із ним об’єктах. Водночас компанія заявила, що її діяльність за межами Glenpool не була припинена.

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Сусідня компанія Phillips 66 також призупинила роботу об’єкта, який отримує продукцію з Glenpool. Водночас пожежа не пошкодила її майданчик і не вплинула на розташований поблизу нафтопереробний завод Wood River.

За даними Bloomberg, інцидент може спричинити короткострокові перебої на американському ринку пального. Південна система трубопроводу Explorer здатна транспортувати до 660 тисяч барелів палива на добу, а північна – до 450 тисяч барелів.

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Степан Гафтко

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