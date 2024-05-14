В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана

Совет ЕС расширил рамки возможных санкций Евросоюза против Ирана. Отныне под ограничения будут попадать не только лица причастные к программе БПЛА, но и все кто помогает Тегерану с изготовлением ракет. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Детали

До сих пор ограничения предусматривали запрет на экспорт компонентов, используемых в производстве БПЛА из ЕС в Иран, а также ограничения на путешествия и замораживание активов тех, кто поддерживает или участвует в программе БПЛА Ирана.

Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень

Однако 14 мая, Совет ЕС решил расширить рамки ЕС для ограничительных мер ввиду продолжения военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины, вооруженных групп на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Совет решил, что возможность ЕС вводить ограничительные меры теперь будет касаться не только БПЛА, но и ракет. Теперь Евросоюз сможет преследовать лиц и организации, которые поставляют, продают или иным образом участвуют в передаче ракет и БПЛА Ирану - говорится в пресс-релизе ЕС.

Отмечается, что целевым лицам будут заморожены активы и запрещен въезд в Европейский Союз. Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам из перечня или в их пользу.

Кроме того, из ЕС в Иран будет запрещено экспортировать другие компоненты, которые используются для разработки и производства БПЛА.

Напомним

В апреле США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА. В санкционный список попал: один из крупнейших производителей стали в Иране, Khuzestan Steel Company, а также и автопроизводитель Bahman Group и три его дочерние компании

США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль