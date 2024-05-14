В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  88290 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  100775 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  129034 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  133568 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128851 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174407 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209994 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214932 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206008 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159893 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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11 мая 2024, 08:40  •  265226 просмотра
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В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана

ЕС расширил сферу возможных санкций против Ирана, включив в нее не только тех, кто участвует в программе БПЛА, но и всех, кто помогает Тегерану в производстве ракет.

Новости Мира •   •  9465 просмотра
В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана

"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф

По словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации, новая должность николая патрушева как советника путина считается понижением в должности по сравнению с его предыдущей ролью на посту секретаря совета безопасности россии.

Война •   •  11335 просмотра
"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф

Военные круглосуточно на связи с администрацией Сумщины для защиты населения - глава ОГА

Сумская областная администрация круглосуточно сотрудничает с военным командованием, получает полную информацию и действует в соответствии с ней для защиты населения, выполняя все рекомендации военных.

Общество •   •  10233 просмотра
Военные круглосуточно на связи с администрацией Сумщины для защиты населения - глава ОГА

ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

Европейский Союз продлил мандат консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС) до 31 мая 2027 года.

Война •   •  11014 просмотра
ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция

Директора музея "Киевская крепость" и подрядчика заподозрили в схеме на почти 900 000 гривен на реставрационных работах в Киевской крепости.

Киев •   •  8574 просмотра
На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция

На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

В Сумской области до 90% поврежденных объектов электроснабжения восстанавливаются в течение 2-3 дней после обстрелов.

Война •   •  8657 просмотра
На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Двое пожилых людей, 80-летняя женщина и 83-летний мужчина, погибли в результате российского обстрела Волчанской громады Чугуевского района 14 мая.

Война •   •  8654 просмотра
Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили попытки продажи трофейного оружия - автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и взрывчатки - преступникам в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей, задержав 5 дилеров.

Криминал и ЧП •   •  7759 просмотра
Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

На Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

политика •   •  9110 просмотра
Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу, в результате чего вода затапливает улицу и подземный переход. Полиция предупредила, что движение по улице Антоновича перекрыли из-за прорыва трубопровода.

Киев •   •  8461 просмотра
В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто