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У Раді ЄС анонсували санкції проти учасників ракетної програми Ірану

У Раді ЄС анонсували санкції проти учасників ракетної програми Ірану

Київ • УНН

 • 20169 перегляди

ЄС розширив сферу можливих санкцій проти Ірану, включивши до неї не лише тих, хто бере участь у програмі БПЛА, а й усіх, хто допомагає Тегерану у виробництві ракет.

Рада ЄС розширила рамки можливих санкцій Євросоюзу проти Ірану. Відтепер під обмеження потраплятимуть не лише особи причетні до програми БПЛА, а й всі хто допомагає Тегерану з виготовленням ракет. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Деталі 

Досі обмеження передбачали заборону на експорт компонентів, які використовуються у виробництві БПЛА з ЄС до Ірану, а також обмеження на подорожі та заморожування активів тих, хто підтримує чи бере участь у програмі БПЛА Ірану. 

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Проте від 14 травня, Рада ЄС вирішила розширити рамки ЄС для обмежувальних заходів з огляду на продовження військової підтримки Іраном агресивної війни росії проти України,  збройних груп на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. 

Рада вирішила, що можливість ЄС вводити обмежувальні заходи тепер стосуватиметься не лише БПЛА, але й ракет. Тепер Євросоюз зможе переслідувати осіб та організації, які постачають, продають або іншим чином беруть участь у передачі ракет і БПЛА Ірану

- йдеться в пресреліз ЄС. 

Зазначається, що цільовим особам буде заморожено активи та заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям чи органам із переліку або на їх користь.

Крім того, з ЄС до Ірану буде заборонено експортувати інші компоненти, які використовуються для розробки та виробництва БПЛА.

Нагадаємо

У квітні США та Велика Британія ввели санкції проти учасників іранської програми БПЛА. До санкційного списку потрапив: один з найбільших виробників сталі в Ірані, Khuzestan Steel Company, а також і автовиробник Bahman Group і три його дочірні компанії

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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