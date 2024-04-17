США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль.

Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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По словам американского советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты планируют введение новых санкций против Ирана в ближайшие дни после иранского нападения на Израиль в минувшие выходные.

В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную программу и программу беспилотников, а также новые санкции против организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана. Мы ожидаем, что вскоре наши союзники и партнеры введут собственные санкции - заявил Джейк Салливан.

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Помимо новых санкций, Салливан также отметил, что администрация будет сотрудничать с Министерством обороны и Центральным командованием США для усиления систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке. Это делается с целью уменьшения эффективности иранских ракетных систем и беспилотников, представляющих угрозу для региона.

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