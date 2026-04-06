В Киеве и ряде регионов аварийные отключения света
Киев • УНН
Из-за сложной ситуации после обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения. Впоследствии их заменят на прогнозируемые графики почасовых обесточиваний.
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Из-за обусловленной российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии
После стабилизации ситуации – аварийные обесточивания будут заменены на прогнозируемые графики почасовых отключений.
"Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - сообщили в частности в ДТЭК.
