В Румынии при участии стран НАТО пройдут военные учения "Морской щит 24", в которых примут участие Молдова и Грузия

С 8 по 21 апреля в Румынии пройдут учения "Морской щит 24", в которых примут участие 10 стран НАТО и Молдова и Грузия, которые не являются членами Альянса. В учениях примут участие более 2200 военнослужащих и 135 технических средств. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, передает УНН.

Детали

Военно-морские силы Румынии организуют с 8 по 21 апреля многонациональные учения "Морской щит 24", в которых примут участие 12 государств-союзников и партнеров, в частности Болгария, Франция, Грузия, Греция, Италия, Великобритания, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Турция и Соединенные Штаты Америки. Также будут участвовать другие категории войск румынской армии, а также структуры системы национальной обороны - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 2200 военнослужащих и 135 технических средств (27 морских и речных судов, 17 летательных аппаратов и 91 транспортное средство и катер) будут тренироваться в Черном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная для выполнения задач по борьбе с незаконной деятельностью, а также будут отрабатываться навыки морских и речных операций, морской и речной контроль, поиск и спасение на море, помощь судну, терпящему крушение, и обеспечение безопасности критической инфраструктуры.

Отмечается, что впервые такие учения состоялись в 2015 году.

Напомним

22 января начались крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024 ("Непоколебимый защитник"). В учениях, которые продлятся до конца мая, будут задействованы около 90 тысяч человек.