НАТО розпочинає найбільші військові навчання з часів "Холодної війни"
Київ • УНН
НАТО починає свої найбільші військові навчання "Steadfast Defender 2024", в яких беруть участь близько 90 тисяч осіб. Навчання, які відбуваються на європейській території, мають на меті продемонструвати оперативну спроможність і готовність НАТО.
НАТО в понеділок, 22 січня, починає найбільші за останні десятиліття військові навчання Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник"). У навчаннях, які триватимуть до кінця травня, будуть задіяні близько 90 тисяч людей. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат на вступ до Альянсу - Швеція.
Маневри, охоплять європейську територію від Норвегії до Румунії. Як повідомляється, сценарій навчань Steadfast Defender - напад росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п'яту договору НАТО про колективну оборону.
У Steadfast Defender 2024 візьмуть участь понад 50 кораблів,, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин.
Як заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі, навчання покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі "протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах".
За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бауера, такий масштаб навчань - це демонстрація нової готовності Альянсу.
"Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти і провести навчання в таких масштабах, по всьому Альянсу, через океан, від США до Європи", - сказав він.
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В Інституті вивчення війни (ISW), попереджали, що росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО "Steadfast Defender 2024" як провокацію.