НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"

НАТО в понедельник, 22 января, начинает крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024 ("Непоколебимый защитник"). В учениях, которые продлятся до конца мая, будут задействованы около 90 тысяч человек. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В учениях примут участие все страны НАТО и страна-кандидат на вступление в Альянс - Швеция.

Маневры, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. Как сообщается, сценарий учений Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью пятую договора НАТО о коллективной обороне.

В Steadfast Defender 2024 примут участие более 50 кораблей,, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и по меньшей мере 1,1 тысячи боевых машин.

Как заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе "в течение нескольких месяцев, вдоль тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях".

По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, такой масштаб учений - это демонстрация новой готовности Альянса.

"Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах, по всему Альянсу, через океан, от США до Европы", - сказал он.

Добавим

В Институте изучения войны (ISW), предупреждали, что россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО "Steadfast Defender 2024" как провокацию.