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НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"

НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 10:42  •  9355 просмотра

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НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.

НАТО в понедельник, 22 января, начинает крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024 ("Непоколебимый защитник"). В учениях, которые продлятся до конца мая, будут задействованы около 90 тысяч человек. Об этом сообщает DW, пишет УНН

Детали 

В учениях примут участие все страны НАТО и страна-кандидат на вступление в Альянс - Швеция. 

Маневры, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. Как сообщается, сценарий учений Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью пятую договора НАТО о коллективной обороне.

В Steadfast Defender 2024 примут участие более 50 кораблей,, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и по меньшей мере 1,1 тысячи боевых машин. 

Как заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе "в течение нескольких месяцев, вдоль тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях".

По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, такой масштаб учений - это демонстрация новой готовности Альянса.

 "Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах, по всему Альянсу, через океан, от США до Европы", - сказал он. 

Добавим 

В Институте изучения войны (ISW), предупреждали, что россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО "Steadfast Defender 2024" как провокацию. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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