НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"
Киев • УНН
НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.
НАТО в понедельник, 22 января, начинает крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024 ("Непоколебимый защитник"). В учениях, которые продлятся до конца мая, будут задействованы около 90 тысяч человек. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
В учениях примут участие все страны НАТО и страна-кандидат на вступление в Альянс - Швеция.
Маневры, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. Как сообщается, сценарий учений Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью пятую договора НАТО о коллективной обороне.
В Steadfast Defender 2024 примут участие более 50 кораблей,, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и по меньшей мере 1,1 тысячи боевых машин.
Как заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе "в течение нескольких месяцев, вдоль тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях".
По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, такой масштаб учений - это демонстрация новой готовности Альянса.
"Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах, по всему Альянсу, через океан, от США до Европы", - сказал он.
Добавим
В Институте изучения войны (ISW), предупреждали, что россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО "Steadfast Defender 2024" как провокацию.
НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"
НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.
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