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ISW: росія хоче подати масштабні навчання НАТО як провокацію

ISW: росія хоче подати масштабні навчання НАТО як провокацію

Київ • УНН

 • 30327 перегляди

росія намагається представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender, у яких беруть участь 90 000 військовослужбовців з усіх 31 країн-членів Альянсу, як провокацію, зазначають в ISW

росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО "Steadfast Defender 2024", які починаються наступного тижня і триватимуть до травня, як провокацію. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"російська інформаційна операція спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні", - ідеться у звіті.

Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кріс Каволі заявляв, що 90 тис. військовослужбовців з усіх 31 країн-членів НАТО та Швеції візьмуть участь у навчаннях "Steadfast Defender".

"У навчаннях братимуть участь понад 50 кораблів, понад 80 винищувачів, вертольотів і безпілотників і не менше 1100 бойових машин, у тому числі 133 танки і 533 БМП", - зазначав Каволі.

Також він наголошував, що НАТО "продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір через переміщення сил з Північної Америки... під час симуляції конфлікту, що розвивається, проти майже рівного супротивника".

МЗС рф заявляло, що навчання НАТО стають дедалі провокаційними і агресивними за своїм характером та стверджувало, що Альянс продовжує "демонстрацію сили" на "порозі росії". У відомстві заявили, що росія регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала відмовитися від провокаційних дій і перенесла російські військові навчання вглиб країни.

"путін вдерся в Україну в 2022 році не для захисту росії від неіснуючої загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Наступного тижня розпочнуться найбільші за останні десятиліття військові навчання НАТО, в яких візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців.

Павло Башинський

Павло Башинський

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