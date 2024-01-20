ISW: россия хочет подать масштабные учения НАТО как провокацию

россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО "Steadfast Defender 2024", которые начинаются на следующей неделе и продлятся до мая, как провокацию. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"российская информационная операция направлена на то, чтобы представить оборонительные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные", - говорится в отчете.

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Крис Каволи заявлял, что 90 тыс. военнослужащих из всех 31 стран-членов НАТО и Швеции примут участие в учениях "Steadfast Defender".

"В учениях будут участвовать более 50 кораблей, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП", - отмечал Каволи.

Также он отмечал, что НАТО "продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическое пространство через перемещение сил из Северной Америки... во время симуляции развивающегося конфликта против почти равного противника".

МИД рф заявлял, что учения НАТО становятся все более провокационными и агрессивными по своему характеру и утверждал, что Альянс продолжает "демонстрацию силы" на "пороге россии". В ведомстве заявили, что россия регулярно предлагала НАТО инициативы по деэскалации, призывала отказаться от провокационных действий и перенесла российские военные учения вглубь страны.

"путин вторгся в Украину в 2022 году не для защиты россии от несуществующей угрозы со стороны НАТО, а для того, чтобы ослабить и окончательно уничтожить НАТО - цель, которую он до сих пор преследует", - резюмируют аналитики.

Напомним,

На следующей неделе начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих.