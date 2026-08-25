В Румынии подняли два F-18 из-за воздушной цели у границы
Киев • УНН
Румынские радары обнаружили цель в 4 км от Вилково. Для мониторинга подняли два испанских F-18, население Тулчи предупредили.
В Румынии подняли в воздух два истребителя F-18 из-за зафиксированной воздушной цели у границы, сообщили в Минобороны страны, пишет УНН.
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"Утром во вторник, 25 августа, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила воздушную цель примерно в 4 км к востоку от Вилково, вблизи границы с Румынией. Два самолёта F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании с 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану были подняты в воздух для мониторинга ситуации", — говорится в сообщении.
Как отмечается, население на севере уезда Тулча было оповещено. Сообщение RO-Alert было передано в 07:31.
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