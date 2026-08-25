У Румунії підняли два F-18 через повітряну ціль біля кордону
Київ • УНН
Румунські радари виявили ціль за 4 км від Вилкового. Для моніторингу підняли два іспанські F-18, населення Тулчі попередили.
У Румунії підняли в повітря два винищувачі F-18 через зафіксовану повітряну ціль біля кордону, повідомили в Міноборони країни, пише УНН.
Деталі
"Вранці у вівторок, 25 серпня, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль приблизно за 4 км на схід від Вилкового, поблизу кордону з Румунією. Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії з 57-ї авіабази імені Міхаїла Когелнічану були підняті в повітря для моніторингу ситуації", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, було оповіщення населення на півночі повіту Тулча. Повідомлення RO-Alert було передано о 07:31.
Нагадаємо
Через атаку рф в Одеській області пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Молдовою.
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 1288 переглядiв