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У Румунії підняли два F-18 через повітряну ціль біля кордону

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Румунські радари виявили ціль за 4 км від Вилкового. Для моніторингу підняли два іспанські F-18, населення Тулчі попередили.

У Румунії підняли два F-18 через повітряну ціль біля кордону

У Румунії підняли в повітря два винищувачі F-18 через зафіксовану повітряну ціль біля кордону, повідомили в Міноборони країни, пише УНН.

Деталі

"Вранці у вівторок, 25 серпня, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль приблизно за 4 км на схід від Вилкового, поблизу кордону з Румунією. Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії з 57-ї авіабази імені Міхаїла Когелнічану були підняті в повітря для моніторингу ситуації", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, було оповіщення населення на півночі повіту Тулча. Повідомлення RO-Alert було передано о 07:31.

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Юлія Шрамко

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