В Ровно сын во время ссоры облил отца бензином и поджег
Киев • УНН
В Ровно 36-летний мужчина поджег собственного 74-летнего отца во время ссоры из-за денег. Пострадавший погиб на месте происшествия, злоумышленника задержали.
В Ровно правоохранители задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственного отца. По версии следствия, он вымогал у пожилого мужчины деньги, а затем поджег его, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.
Детали
Трагедия произошла вечером около 21:20 в одной из квартир на улице Н. Небожинского.
В полицию обратилась 71-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын пришел домой с бутылкой легковоспламеняющегося вещества. Женщина утверждала: молодой человек был под действием наркотиков и вел себя агрессивно.
Сын начал вымогать у матери деньги. Ссора переросла в открытое противостояние. За свою жену заступился 74-летний мужчина — отец подозреваемого. Тогда сын облил его бензином и поджег.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Из-за угрозы распространения пожара из дома эвакуировали 35 жильцов. Пожар в квартире ликвидировали, однако спасти 74-летнего мужчину не удалось — он погиб на месте происшествия от полученных травм.
Подозреваемый задержан. Сейчас он в СИЗО.
