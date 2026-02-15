$42.990.00
Эксклюзив
11:51 • 5732 просмотра
В Ровно сын во время ссоры облил отца бензином и поджег

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Ровно 36-летний мужчина поджег собственного 74-летнего отца во время ссоры из-за денег. Пострадавший погиб на месте происшествия, злоумышленника задержали.

В Ровно сын во время ссоры облил отца бензином и поджег

В Ровно правоохранители задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственного отца. По версии следствия, он вымогал у пожилого мужчины деньги, а затем поджег его, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Детали

Трагедия произошла вечером около 21:20 в одной из квартир на улице Н. Небожинского.

В полицию обратилась 71-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын пришел домой с бутылкой легковоспламеняющегося вещества. Женщина утверждала: молодой человек был под действием наркотиков и вел себя агрессивно.

Сын начал вымогать у матери деньги. Ссора переросла в открытое противостояние. За свою жену заступился 74-летний мужчина — отец подозреваемого. Тогда сын облил его бензином и поджег.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Из-за угрозы распространения пожара из дома эвакуировали 35 жильцов. Пожар в квартире ликвидировали, однако спасти 74-летнего мужчину не удалось — он погиб на месте происшествия от полученных травм.

Подозреваемый задержан. Сейчас он в СИЗО.

Напомним

На Тернопольщине 53-летняя женщина облила бензином и подожгла 37-летнюю соперницу из-за ревности. Потерпевшая получила 90% ожогов тела.

Александра Василенко

