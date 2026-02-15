$42.990.00
У Рівному син під час сварки облив батька бензином і підпалив

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Рівному 36-річний чоловік підпалив власного 74-річного батька під час сварки через гроші. Потерпілий загинув на місці події, зловмисника затримали.

У Рівному син під час сварки облив батька бензином і підпалив

У Рівному правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власного батька. Замаерсією слідства, він вимагав у літнього чоловіка гроші, а потім підпалив його, повідомляє УНН із посиланеям на Головне управління Національної поліції у Рівненській області.

Дееталі

Трагедія сталася ввечері близько 21:20 в одній із квартир на вулиці Н. Небожинського.

До поліції звернулася 71-річна жінка. Вона повідомила, що її син прийшов додому з пляшкою легкозаймистої речовини. Жінка мтверджувала: молодий чоловік був під дією наркотиків і поводився агресивно.

Син почав вимагати у матері гроші. Сварка переросла у відкрите протистояння. Да свою дружину щаступився 74-річний чоловік — батько підозрюваного. Тоді син облив його бензином і підпалив.

На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці. Через загрозу поширення пожежі з будинку евакуювали 35 мешканців. Пожежу в квартирі ліквідували, однак врятувати 74-річного чоловіка не вдалося — він загинув на місці події від отриманих травм.

Підозрюваного затримали. Наразі він у СІЗО.

Нагадаємо

Тернопільщині 53-річна жінка облила бензином та підпалила 37-річну суперницю через ревнощі. Потерпіла отримала 90% опіків тіла.

Олександра Василенко

