У Рівному син під час сварки облив батька бензином і підпалив
Київ • УНН
У Рівному 36-річний чоловік підпалив власного 74-річного батька під час сварки через гроші. Потерпілий загинув на місці події, зловмисника затримали.
У Рівному правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власного батька. Замаерсією слідства, він вимагав у літнього чоловіка гроші, а потім підпалив його, повідомляє УНН із посиланеям на Головне управління Національної поліції у Рівненській області.
Дееталі
Трагедія сталася ввечері близько 21:20 в одній із квартир на вулиці Н. Небожинського.
До поліції звернулася 71-річна жінка. Вона повідомила, що її син прийшов додому з пляшкою легкозаймистої речовини. Жінка мтверджувала: молодий чоловік був під дією наркотиків і поводився агресивно.
Син почав вимагати у матері гроші. Сварка переросла у відкрите протистояння. Да свою дружину щаступився 74-річний чоловік — батько підозрюваного. Тоді син облив його бензином і підпалив.
На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці. Через загрозу поширення пожежі з будинку евакуювали 35 мешканців. Пожежу в квартирі ліквідували, однак врятувати 74-річного чоловіка не вдалося — він загинув на місці події від отриманих травм.
Підозрюваного затримали. Наразі він у СІЗО.
Нагадаємо
Тернопільщині 53-річна жінка облила бензином та підпалила 37-річну суперницю через ревнощі. Потерпіла отримала 90% опіків тіла.