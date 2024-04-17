В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

российский производитель истребителей "Сухой" использует в самолетах значительное количество различных компонентов американского и японского производства. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", которое опирается на данные полученные от украинской разведки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в список включены две тысячи компонентов электроники иностранного производства, которые содержатся в самолетах Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57.

В цепочке поставок западной электроники от производителя до российских заводов задействован ряд посредников - в частности, из Венгрии, Кипра, Турции, Китая и россии. Причем в рф это поставщики, связанные с военно-промышленным комплексом, которые так и не попали под санкции.

Упомянутые истребители - носители ракетно-бомбового вооружения, которые россия активно использует в войне против Украины и регулярно отчитывается о получении армией РФ новых бортов. С Су запускают авиационные бомбы - например, КАБ-500 или КАБ-1500, и, в том числе, управляемые ракеты - в частности, Х-59 и ее модернизированную версию Х-69.

В российских Су массово используют детали из США - например, американских производителей Texas Instruments, Analog Devices и других - и из Японии. В частности, производителя Murata.

Эта электроника - в основе систем навигации и наведения ракет и авиабомб, средств радиоэлектронной борьбы и связи между самолетами и пунктами управления.

Больше всего западной электроники в рф экспортируют компании из Китая. В первой двадцатке компаний по объемам поставок есть и фирмы из Сербии, Турции и ОАЭ. Часть из них уже попала под санкции США, Украины и других государств. Среди них, например, гонконгская Win Key, китайская Imaxchip Technology Co и сербская Kominvex Doo.

Есть также компании, в отношении которых не введены санкции. В частности, это гонконгская Hongkong Yayang Trading, турецкая Nurzat Ic Ve Dis Tic, китайская Your Source International Co, кипрская Noratec Holdings и венгерская Matrix Metal Group.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину.

Отметил, что россияне, в частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.

"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.

При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.

"Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.