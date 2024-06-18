В россии к 12 годам за решеткой приговорили 35-летнюю украинку Кристину Любашенко, которая запустила в москве шарики с бело-сине-белым флагом. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Суд признал женщину виновной в распространении "фейков" о войне и участии в террористической организации.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Любашенко с семьей сбежала из Киева в Швейцарию. Однако ей не хватало денег, поэтому она согласилась на предложение знакомого - поехать в РФ и за вознаграждение запустить в Москве воздушные шары.

Впрочем, 8 мая 2023 года женщину задержали: на запланированном месте запуска ее уже ждали оперативники. Рассмотрение дела Любашенко заняло два дня.

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По версии российских следователей, в мае 2023 года Любашенко поставила колонки на окно съемной квартиры в подмосковном городе Долгопрудном и громко включила запись с антивоенной речью и гимном Украины. Это силовики считают распространением "фейков" об армии.

К тому же ее задержали с шариками, к которым был привязан бело-синий флаг. Запуск шаров следствие расценило как участие в террористической организации. Вероятно, речь идет о легионе "Свобода России" - бойцы которого часто используют такие цвета.

Дополнение

Как пояснила сама Любашенко, после побега в Швейцарию она познакомилась Виталием Юрченко, который, по словам адвоката, "выдавал себя за беженца из Украины".

Именно он уговорил ее за деньги провести там мирную акцию против войны: запустить в небо желто-синие шарики. Ни о флаге в цветовой гамме бело-сине-белый, ни о колонках, из которых должен транслироваться гимн Украины и текст, на тот момент речь не шла.

По ее словам, он помог ей добраться до Москвы. Любашенко добавила, что после этого мужчина угрожал рассказать органам опеки о дочерях, которых она оставила в Швейцарии, и их заберут в детский дом.

Напомним

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