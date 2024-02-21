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В окупованому Донецьку грузинського захисника "Азовсталі" "засудили" до довічного ув'язнення - ЗМІ

В окупованому Донецьку грузинського захисника "Азовсталі" "засудили" до довічного ув'язнення - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24377 перегляди

Громадянин Грузії, який воював за Україну, був "засуджений судом" в окупованому росією Донецьку до довічного ув'язнення за нібито вбивство російських солдатів.

В окупованому Донецьку "засудили до довічного ув'язнення" громадянина Грузії Мамуку Гацарелія, який воював на боці України і потрапив у полон, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

22-річний Гацарелія виріс у Зугдіді у родині біженців з Абхазії. Як добровольець він виїхав в Україну невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення росії. Гацарелія потрапив у російський полон 20 травня 2022 року після того, як його підрозділ підкорився наказу Президента України залишити маріупольський металургійний завод "Азовсталь", який кілька тижнів перебував під облогою.

20 лютого так званий суд самопроголошеної "донецької народної республіки" визнав Гацарелію "винним" у вбивстві трьох російських солдатів та пораненні одного. Стверджується, що він відкрив по них вогонь із автомата, перебуваючи у квартирі багатоповерхового будинку. Російські ЗМІ пишуть, що цей випадок стався 1 квітня 2022 року у будинку на вулиці Цибулько у Маріуполі.

"Мамука Гацарелія визнано винним за ст. 317 кк рф (посягання життя військовослужбовця з метою перешкоджання законної діяльності зазначеної особи щодо забезпечення громадської безпеки) та ч. 3 ст. 359 кк рф (участь найманця у збройному конфлікті)... З урахуванням позиції державного обвинувача суд засудив Гацарелію до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні генеральної прокуратури росії у телеграмі.

За даними відомства, Гацарелія відбуватиме термін у "виправній колонії" особливого режиму.

Мати військового Далі Чхеїдзе повідомила грузинській службі Радіо Свобода, що за кілька днів до суду вона розмовляла із сином по телефону. Він просив її не переживати і запевнив, що з ним поводяться "нормально".

Сім'я каже, що раніше зверталася за допомогою як до влади України, так і до влади Грузії.

"Ми чекали на вирок і тепер турбуватимемо. Подзвонимо і до москви... Ми звернулися до України, і Україна нам сказала, що це не наш громадянин, і ми нічим не можемо допомогти. У Грузії ми звернулися до Червоного Хреста та Народного захисника, дзвонили до міністерства закордонних справ і нам сказали, що це буде розглянуто, і нам скажуть відповідь, але поки що нічого", — сказала Чхеїдзе.

Коментарів влади Грузії щодо Гацарелії досі не надходило.

Антоніна Туманова

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