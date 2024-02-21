В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  118043 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  140329 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  134919 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  162615 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  179330 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  167258 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  193116 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  339154 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  332484 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373684 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ

В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 18:07  •  9394 просмотра

Read in English

Гражданин Грузии, который воевал за Украину, был "приговорен судом" в оккупированном Россией Донецке к пожизненному заключению за якобы убийство российских солдат.

В оккупированном Донецке "приговорили к пожизненному заключению" гражданина Грузии Мамуку Гацарелия, который воевал на стороне Украины и попал в плен, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

22-летний Гацарелия вырос в Зугдиде в семье беженцев из Абхазии. Как доброволец он выехал в Украину вскоре после начала широкомасштабного вторжения россии. Гацарелия попал в российский плен 20 мая 2022 года после того, как его подразделение подчинилось приказу Президента Украины оставить мариупольский металлургический завод "Азовсталь", который несколько недель находился под осадой.

20 февраля так называемый суд самопровозглашенной "донецкой народной республики" признал Гацарелию "виновным" в убийстве трех российских солдат и ранении одного. Утверждается, что он открыл по ним огонь из автомата, находясь в квартире многоэтажного дома. Российские СМИ пишут, что этот случай произошел 1 апреля 2022 года в доме на улице Цыбулько в Мариуполе.

"Мамука Гацарелия признан виновным по ст. 317 ук рф (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности) и ч. 3 ст. 359 ук рф (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры россии в телеграмме.

По данным ведомства, Гацарелия будет отбывать срок в "исправительной колонии" особого режима.

Мать военного Дали Чхеидзе сообщила грузинской службе Радио Свобода, что за несколько дней до суда она разговаривала с сыном по телефону. Он просил ее не переживать и заверил, что с ним обращаются "нормально".

Семья говорит, что ранее обращалась за помощью как к властям Украины, так и к властям Грузии.

"Мы ждали приговора и теперь будем беспокоить. Позвоним и в москву... Мы обратились в Украину, и Украина нам сказала, что это не наш гражданин, и мы ничем не можем помочь. В Грузии мы обратились в Красный Крест и Народный защитник, звонили в министерство иностранных дел и нам сказали, что это будет рассмотрено, и нам скажут ответ, но пока ничего", - сказала Чхеидзе.

Комментариев властей Грузии относительно Гацарелии до сих пор не поступало.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
В окупованому Донецьку грузинського захисника "Азовсталі" "засудили" до довічного ув'язнення - ЗМІ
Georgian Azovstal defender 'sentenced to life imprisonment' in occupied Donetsk - media
Новости по теме

В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ

Гражданин Грузии, который воевал за Украину, был "приговорен судом" в оккупированном Россией Донецке к пожизненному заключению за якобы убийство российских солдат.

Война •   •  9394 просмотра
В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ

Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях

Министерство обороны введет автоматизированные системы учета запасов и продуктов питания в воинских частях, чтобы упростить логистическое планирование и отчетность, а также сэкономить время.

Война •   •  11390 просмотра
Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях

Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными

Президент Зеленский проведет 25 февраля конференцию с участием военных, политических и правительственных лидеров Украины, чтобы обсудить будущий путь страны в таких сферах, как армия, интеграция в ЕС/НАТО и гарантии безопасности.

Политика •   •  12940 просмотра
Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными

Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров

Посол Украины в ЕС выступил за введение запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, чтобы помочь уменьшить напряженность среди европейских фермеров.

Экономика •   •  14220 просмотра
Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров

Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета

Глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель намерен представить рамки для переговоров о вступлении Украины в ЕС до начала лета.

Политика •   •  12998 просмотра
Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета

Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы

В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы после того, как накануне вечером российский ракетный обстрел попал в жилые кварталы и промышленные зоны, ранив 9 человек и повредив 12 многоэтажных домов.

Война •   •  13370 просмотра
Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы

Встреча Зеленского со "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали встречи фракции с президентом

Президент Зеленский встретился со своей фракцией "Слуга народа", чтобы обсудить проблемы на фронте, экономику, помощь партнеров, а также задачи парламента и народных депутатов по поддержке этих сфер до победы Украины.

Политика •   •  13114 просмотра
Встреча Зеленского со "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали встречи фракции с президентом

российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

Россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.

Война •   •  15178 просмотра
российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: поврежден газопровод и жилые дома

Российские войска 19 раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и уничтожив сельскохозяйственную компанию, но не вызвав никаких жертв.

Война •   •  13418 просмотра
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: поврежден газопровод и жилые дома

Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности

Согласно новому отчету, во время октябрьского нападения на Израиль ХАМАС совершил несколько сексуальных нападений, изнасилований и других жестоких актов.

Новости Мира •   •  11039 просмотра
Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности