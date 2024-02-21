В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ

В оккупированном Донецке "приговорили к пожизненному заключению" гражданина Грузии Мамуку Гацарелия, который воевал на стороне Украины и попал в плен, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

22-летний Гацарелия вырос в Зугдиде в семье беженцев из Абхазии. Как доброволец он выехал в Украину вскоре после начала широкомасштабного вторжения россии. Гацарелия попал в российский плен 20 мая 2022 года после того, как его подразделение подчинилось приказу Президента Украины оставить мариупольский металлургический завод "Азовсталь", который несколько недель находился под осадой.

20 февраля так называемый суд самопровозглашенной "донецкой народной республики" признал Гацарелию "виновным" в убийстве трех российских солдат и ранении одного. Утверждается, что он открыл по ним огонь из автомата, находясь в квартире многоэтажного дома. Российские СМИ пишут, что этот случай произошел 1 апреля 2022 года в доме на улице Цыбулько в Мариуполе.

"Мамука Гацарелия признан виновным по ст. 317 ук рф (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности) и ч. 3 ст. 359 ук рф (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры россии в телеграмме.

По данным ведомства, Гацарелия будет отбывать срок в "исправительной колонии" особого режима.

Мать военного Дали Чхеидзе сообщила грузинской службе Радио Свобода, что за несколько дней до суда она разговаривала с сыном по телефону. Он просил ее не переживать и заверил, что с ним обращаются "нормально".

Семья говорит, что ранее обращалась за помощью как к властям Украины, так и к властям Грузии.

"Мы ждали приговора и теперь будем беспокоить. Позвоним и в москву... Мы обратились в Украину, и Украина нам сказала, что это не наш гражданин, и мы ничем не можем помочь. В Грузии мы обратились в Красный Крест и Народный защитник, звонили в министерство иностранных дел и нам сказали, что это будет рассмотрено, и нам скажут ответ, но пока ничего", - сказала Чхеидзе.

Комментариев властей Грузии относительно Гацарелии до сих пор не поступало.