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У росії українку засудили до 12 років за ґратами за нібито розповсюдження фейків про війну

Київ • УНН

 • 39086 перегляди

35-річна українка була засуджена в росії до 12 років позбавлення волі за запуск повітряних кульок з біло-синьо-білим прапором у Москві, що влада розцінила як участь у терористичній організації.

У росії українку засудили до 12 років за ґратами за нібито розповсюдження фейків про війну

У росії до 12 років за ґратами засудили 35-річну українку Христину Любашенко, яка запустила у москві кульки з біло-синьо-білим прапором. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі 

Суд визнав жінку винною у поширенні "фейків" про війну та участь у терористичній організації.

Зазначається, що  після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Любашенко із сім'єю втекла з Києва до Швейцарії. Проте їй бракувало грошей, тож вона погодилась на пропозицію знайомого - поїхати у рф та за винагороду запустити у Москві повітряні кулі.

А втім, 8 травня 2023 року жінку затримали: на запланованому місці запуску на неї вже чекали оперативники. Розгляд справи Любашенко зайняв два дні.

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За версією російських слідчих, травня 2023 року Любашенко поставила колонки на вікно орендованої квартири у підмосковному місті Довгопрудному та голосно включила запис з антивоєнною промовою та гімном України. Це силовики вважають поширенням "фейків" про армію.

До того ж її затримали з кульками, до яких був прив'язаний біло-синій прапор. Запуск куль слідство розцінило як участь у терористичній організації. Ймовірно, йдеться про легіон  "Свобода Росії" - бійці якого часто використовують такі кольори.

Доповнення

Як пояснила сама Любашенко, після втечі до Швейцарії вона познайомилась Віталієм Юрченком, який, за словами адвокатки, "видавав себе за біженця з України". 

Саме він вмовив її за гроші провести там мирну акцію проти війни: запустити в небо жовто-сині кульки. Ні про прапор у кольоровій гамі біло-синьо-білий, ні про колонки, з яких має транслюватися гімн України та текст, на той момент не йшлося.

За її словами, він допоміг їй дістатись москви. Любашенко додала, що після цього чоловік погрожував розповісти органам опіки про дочок, яких вона залишила у Швейцарії, і їх заберуть до дитячого будинку.

Нагадаємо

В окупованому Донецьку "засудили до довічного ув'язнення" громадянина Грузії Мамуку Гацарелія, який воював на боці України і потрапив у полон.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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