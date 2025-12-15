$42.190.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В России признали Pussy Riot "экстремистской организацией", запретив ее деятельность

Киев • УНН

 282 просмотра

Суд в Москве признал феминистскую панк-группу Pussy Riot "экстремистской организацией" 15 декабря, что запрещает ее деятельность в России. Это решение грозит уголовным преследованием любому лицу, связанному с коллективом.

В России признали Pussy Riot "экстремистской организацией", запретив ее деятельность

российский суд в понедельник, 15 декабря, признал феминистскую панк-группу Pussy Riot "экстремистской организацией". Это решение, вынесенное тверским районным судом москвы, фактически запрещает деятельность группы в россии и угрожает уголовным преследованием любому лицу, связанному с коллективом. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Pussy Riot получили мировую известность в 2012 году после исполнения провокационной "панк-молитвы" против диктатора владимира путина в главном соборе москвы. На сегодняшний день большинство членов группы продолжают свою оппозиционную деятельность, преимущественно находясь в изгнании.

В рф пропала участница Pussy Riot Рита Флорес17.02.23, 19:49 • 584133 просмотра

Решение о признании экстремистской организацией было вынесено на фоне усиления репрессий против участниц группы. В сентябре пять человек, связанных с Pussy Riot – Марию Алехину, Тасо Плетнер, Ольгу Борисову, Диану Буркот и Алину Петрову – были приговорены к длительным срокам заключения за распространение "ложной информации" о российских военных.

Это дело было связано с антивоенным музыкальным видео и арт-перформансом в Германии, во время которого Плетнер помочилась на портрет путина. Алехина получила 13 лет лишения свободы, Плетнер – 11 лет, а Буркот, Петрова и Борисова – по восемь лет. Все осужденные отвергли обвинения, назвав их политически мотивированными.

Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговоры до 13 лет колонии за "фейки" о войне в Украине и "действия против власти"15.09.25, 13:26 • 6133 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Владимир Путин
Ассошиэйтед Пресс
Германия
Украина