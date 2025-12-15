В России признали Pussy Riot "экстремистской организацией", запретив ее деятельность

российский суд в понедельник, 15 декабря, признал феминистскую панк-группу Pussy Riot "экстремистской организацией". Это решение, вынесенное тверским районным судом москвы, фактически запрещает деятельность группы в россии и угрожает уголовным преследованием любому лицу, связанному с коллективом. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Pussy Riot получили мировую известность в 2012 году после исполнения провокационной "панк-молитвы" против диктатора владимира путина в главном соборе москвы. На сегодняшний день большинство членов группы продолжают свою оппозиционную деятельность, преимущественно находясь в изгнании.

Решение о признании экстремистской организацией было вынесено на фоне усиления репрессий против участниц группы. В сентябре пять человек, связанных с Pussy Riot – Марию Алехину, Тасо Плетнер, Ольгу Борисову, Диану Буркот и Алину Петрову – были приговорены к длительным срокам заключения за распространение "ложной информации" о российских военных.

Это дело было связано с антивоенным музыкальным видео и арт-перформансом в Германии, во время которого Плетнер помочилась на портрет путина. Алехина получила 13 лет лишения свободы, Плетнер – 11 лет, а Буркот, Петрова и Борисова – по восемь лет. Все осужденные отвергли обвинения, назвав их политически мотивированными.

