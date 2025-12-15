У росії визнали Pussy Riot "екстремістською організацією", заборонивши її діяльність
Суд у москві визнав феміністичний панк-гурт Pussy Riot "екстремістською організацією" 15 грудня, що забороняє його діяльність у Росії. Це рішення загрожує кримінальним переслідуванням будь-якій особі, пов'язаній з колективом.
російський суд у понеділок, 15 грудня, визнав феміністичний панк-гурт Pussy Riot "екстремістською організацією". Це рішення, винесене тверським районним судом москви, фактично забороняє діяльність гурту в росії та загрожує кримінальним переслідуванням будь-якій особі, пов'язаній з колективом. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Pussy Riot здобули світову популярність у 2012 році після виконання провокаційної "панк-молитви" проти диктатора володимира путіна у головному соборі москви. На сьогодні більшість членів групи продовжують свою опозиційну діяльність, переважно перебуваючи у вигнанні.
Рішення про визнання екстремістською організацією було винесено на тлі посилення репресій проти учасниць гурту. У вересні п’ятьох осіб, пов'язаних з Pussy Riot – Марію Альохіну, Тасо Плетнер, Ольгу Борисову, Діану Буркот та Аліну Петрову – було засуджено до тривалих термінів ув’язнення за поширення "неправдивої інформації" про російських військових.
Ця справа була пов’язана з антивоєнним музичним відео та арт-перформансом у Німеччині, під час якого Плетнер помочилася на портрет путіна. Альохіна отримала 13 років позбавлення волі, Плетнер – 11 років, а Буркот, Петрова та Борисова – по вісім років. Усі засуджені відкинули звинувачення, назвавши їх політично мотивованими.
