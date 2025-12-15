$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
У росії визнали Pussy Riot "екстремістською організацією", заборонивши її діяльність

Київ • УНН

Суд у москві визнав феміністичний панк-гурт Pussy Riot "екстремістською організацією" 15 грудня, що забороняє його діяльність у Росії. Це рішення загрожує кримінальним переслідуванням будь-якій особі, пов'язаній з колективом.

У росії визнали Pussy Riot "екстремістською організацією", заборонивши її діяльність

російський суд у понеділок, 15 грудня, визнав феміністичний панк-гурт Pussy Riot "екстремістською організацією". Це рішення, винесене тверським районним судом москви, фактично забороняє діяльність гурту в росії та загрожує кримінальним переслідуванням будь-якій особі, пов'язаній з колективом. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Pussy Riot здобули світову популярність у 2012 році після виконання провокаційної "панк-молитви" проти диктатора володимира путіна у головному соборі москви. На сьогодні більшість членів групи продовжують свою опозиційну діяльність, переважно перебуваючи у вигнанні.

У рф зникла учасниця Pussy Riot Ріта Флорес17.02.23, 19:49 • 584133 перегляди

Рішення про визнання екстремістською організацією було винесено на тлі посилення репресій проти учасниць гурту. У вересні п’ятьох осіб, пов'язаних з Pussy Riot – Марію Альохіну, Тасо Плетнер, Ольгу Борисову, Діану Буркот та Аліну Петрову – було засуджено до тривалих термінів ув’язнення за поширення "неправдивої інформації" про російських військових.

Ця справа була пов’язана з антивоєнним музичним відео та арт-перформансом у Німеччині, під час якого Плетнер помочилася на портрет путіна. Альохіна отримала 13 років позбавлення волі, Плетнер – 11 років, а Буркот, Петрова та Борисова – по вісім років. Усі засуджені відкинули звинувачення, назвавши їх політично мотивованими.

Учасницям Pussy Riot заочно винесли вироки до 13 років колонії за "фейки" про війну в Україні та "дії проти влади"15.09.25, 13:26 • 6133 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
російська пропаганда
Музикант
Війна в Україні
Володимир Путін
Ассошіейтед Прес
Німеччина
Україна