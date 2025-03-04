В рф заявили о отсутствии даты новых переговоров с США.
Киев • УНН
Помощник президента рф сообщил, что четкой даты новых российско-американских переговоров пока нет. США также не предложили кандидатуру спецпредставителя по Украине.
Помощник президента рф Юрий Ушаков заявил, что четкой даты новых российско-американских переговоров на данный момент нет, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Пока что нет четкой даты новых российско-американских переговоров
Кроме того, по его словам, США пока не предлагали кандидатуру своего спецпредставителя по Украине.
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