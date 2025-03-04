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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34808 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У рф заявили про відсутність дати нових переговорів зі США

Київ • УНН

 • 19910 перегляди

Помічник президента рф повідомив, що чіткої дати нових російсько-американських переговорів поки немає. США також не запропонували кандидатуру спецпредставника щодо України.

У рф заявили про відсутність дати нових переговорів зі США

Помічник президента рф юрій ушаков заявив, що чіткої дати нових російсько-американських переговорів наразі немає, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Поки що немає чіткої дати нових російсько-американських переговорів 

- зазначив Ушаков.

Крім того, за його словами, США поки що не пропонували кандидатуру свого спецпредставника щодо України.

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Антоніна Туманова

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