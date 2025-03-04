У рф заявили про відсутність дати нових переговорів зі США
Київ • УНН
Помічник президента рф повідомив, що чіткої дати нових російсько-американських переговорів поки немає. США також не запропонували кандидатуру спецпредставника щодо України.
Помічник президента рф юрій ушаков заявив, що чіткої дати нових російсько-американських переговорів наразі немає, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Поки що немає чіткої дати нових російсько-американських переговорів
Крім того, за його словами, США поки що не пропонували кандидатуру свого спецпредставника щодо України.
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