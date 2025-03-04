У рф заявили про відсутність дати нових переговорів зі США

Помічник президента рф юрій ушаков заявив, що чіткої дати нових російсько-американських переговорів наразі немає, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Поки що немає чіткої дати нових російсько-американських переговорів - зазначив Ушаков.

Крім того, за його словами, США поки що не пропонували кандидатуру свого спецпредставника щодо України.

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Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з Росією. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.

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