В рф реанимировали фейк о "нацистских предках" Урсулы фон дер Ляйен: в ЦПД раскрыли цель кампании

российская пропаганда снова распространяет фейк о "нацистских предках" Урсулы фон дер Ляйен, чтобы дискредитировать Главу Еврокомиссии за поддержку Украины. В Центре противодействия дезинформации отметили, что "доказательства" пропаганды — это подмена имен и фотоколлажи без источников, а также раскрыли тактику рф по дискредитации европейских лидеров, передает УНН.

российская пропаганда реанимировала фейк о "нацистских предках" Урсулы фон дер Ляйен, чтобы дискредитировать Главу Еврокомиссии за поддержку Украины. В соцсетях ей приписывают родство с нацистскими офицерами (Гуго Лаубер, Карл Альбрехт Оберг) и выдумывают "оккультные" истории

В Центре подчеркивают, что "доказательства" пропаганды — это подмена имен и фотоколлажи без источников. Нет никакого подтверждения какой-либо родственной связи между Урсулой фон дер Ляйен и Гуго Лаубером или Карлом Альбрехтом Обергом. Использование реальных исторических фигур для фабрикации "родословной" — типичная тактика дискредитации европейских лидеров.

Цель кампании — очернить решения ЕС по поддержке Украины, навесив на сторонников санкций и помощи ярлык "наследников фашизма". Это элемент более широкой стратегии кремля по навязыванию языка ненависти и подрыву доверия к европейским институтам