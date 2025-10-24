У рф реанімували фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн: у ЦПД розкрили мету кампанії

російська пропаганда знову поширює фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, аби дискредитувати Голову Єврокомісії за підтримку України. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що "докази" пропаганди — це підміна імен і фотоколажі без джерел, а також розкрили тактику рф по дискредитації європейських лідерів, передає УНН.

російська пропаганда реанімувала фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, аби дискредитувати Голову Єврокомісії за підтримку України. У соцмережах їй приписують спорідненість із нацистськими офіцерами (Гуго Лаубер, Карл Альбрехт Оберг) та вигадують "окультні" історії

У Центрі наголошують, що "докази" пропаганди — це підміна імен і фотоколажі без джерел. Немає жодного підтвердження будь-якого родинного зв’язку між Урсулою фон дер Ляєн і Гуго Лаубером чи Карлом Альбрехтом Обергом. Використання реальних історичних постатей для фабрикації "родоводу" — типова тактика дискредитації європейських лідерів.

Мета кампанії — очорнити рішення ЄС щодо підтримки України, навісивши на прихильників санкцій і допомоги ярлик "спадкоємців фашизму". Це елемент ширшої стратегії кремля з нав’язування мови ненависті та підривом довіри до європейських інституцій