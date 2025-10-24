У рф реанімували фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн: у ЦПД розкрили мету кампанії

$41.900.14
Ексклюзив
14:29 • 2656 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4872 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18254 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17387 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16718 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25992 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63948 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26941 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20345 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21954 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 18254 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19218 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19824 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63948 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60678 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 136 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6362 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21336 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41644 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30876 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Су-34
Фільм

У рф реанімували фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн: у ЦПД розкрили мету кампанії

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Російська пропаганда поширює фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, щоб дискредитувати Голову Єврокомісії. "Докази" пропаганди — це підміна імен та фотоколажі без джерел.

У рф реанімували фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн: у ЦПД розкрили мету кампанії

російська пропаганда знову поширює фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, аби дискредитувати Голову Єврокомісії за підтримку України. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що "докази" пропаганди — це підміна імен і фотоколажі без джерел, а також розкрили тактику рф по дискредитації європейських лідерів, передає УНН.

російська пропаганда реанімувала фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, аби дискредитувати Голову Єврокомісії за підтримку України. У соцмережах їй приписують спорідненість із нацистськими офіцерами (Гуго Лаубер, Карл Альбрехт Оберг) та вигадують "окультні" історії

- йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що "докази" пропаганди — це підміна імен і фотоколажі без джерел. Немає жодного підтвердження будь-якого родинного зв’язку між Урсулою фон дер Ляєн і Гуго Лаубером чи Карлом Альбрехтом Обергом. Використання реальних історичних постатей для фабрикації "родоводу" — типова тактика дискредитації європейських лідерів.

Мета кампанії — очорнити рішення ЄС щодо підтримки України, навісивши на прихильників санкцій і допомоги ярлик "спадкоємців фашизму". Це елемент ширшої стратегії кремля з нав’язування мови ненависті та підривом довіри до європейських інституцій 

- йдеться у повідомленні.

Центр раніше повідомляв про подібні дезінформаційні атаки проти європейських політиків (наклепи про "фашистське минуле", "наркотики" тощо), які російські структури та лояльні медіа використовують для зриву міжнародної підтримки України.

рф поширює фейки про “погоджені плани завершення війни” без участі України: у РНБО пояснили ворожу тактику08.08.25, 18:50 • 4966 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна