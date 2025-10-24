У рф реанімували фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн: у ЦПД розкрили мету кампанії
Російська пропаганда поширює фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, щоб дискредитувати Голову Єврокомісії. "Докази" пропаганди — це підміна імен та фотоколажі без джерел.
російська пропаганда реанімувала фейк про "нацистських предків" Урсули фон дер Ляєн, аби дискредитувати Голову Єврокомісії за підтримку України. У соцмережах їй приписують спорідненість із нацистськими офіцерами (Гуго Лаубер, Карл Альбрехт Оберг) та вигадують "окультні" історії
У Центрі наголошують, що "докази" пропаганди — це підміна імен і фотоколажі без джерел. Немає жодного підтвердження будь-якого родинного зв’язку між Урсулою фон дер Ляєн і Гуго Лаубером чи Карлом Альбрехтом Обергом. Використання реальних історичних постатей для фабрикації "родоводу" — типова тактика дискредитації європейських лідерів.
Мета кампанії — очорнити рішення ЄС щодо підтримки України, навісивши на прихильників санкцій і допомоги ярлик "спадкоємців фашизму". Це елемент ширшої стратегії кремля з нав’язування мови ненависті та підривом довіри до європейських інституцій
Центр раніше повідомляв про подібні дезінформаційні атаки проти європейських політиків (наклепи про "фашистське минуле", "наркотики" тощо), які російські структури та лояльні медіа використовують для зриву міжнародної підтримки України.
