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В РФ атаковано предприятие, специализирующееся на истребителях типа МиГ

Киев • УНН

 • 568 просмотра

В Московской области атакован Луховицкий авиационный завод, специализирующийся на производстве и модернизации истребителей МиГ-29, МиГ-31. Предприятие также участвует в разработке новых образцов боевой авиации и модернизации БПЛА "Герань/Шахед".

В РФ атаковано предприятие, специализирующееся на истребителях типа МиГ

Под ударом в Московской области - Луховицкий авиационный завод, участвующий в разработке новых образцов боевой авиации. Об этом сообщает Телеграм-канал Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Под ударом был Луховицкий авиационный завод в Московской области. Он специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций.

- сообщил Андрей Коваленко, лейтенант Сил обороны Украины.

По данным ЦПД, предприятие также участвует в разработке новых образцов боевой авиации.

В частности, проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ, а также задействован в цикле модернизации БПЛА Герань/Шахед.

- пояснил Коваленко.

В луховицких чатах местные жители сообщали о мощных взрывах и атаке "на завод".

В МО РФ позже сообщили, что над областью сбито 11 дронов

По месту предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза, пишет ТГ-канал "Астра".

Дополнение

В декабре 2024 года российские государственные СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов был приговорен к 9 годам по делу о хищении комплектующих для истребителей МиГ-29.

Напомним

Разведчики "Black Winter Group" ГУР МО Украины совместно с 3-й ОШБр удерживали позиции и уничтожали блиндажи оккупантов на Лиманском направлении.

Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву сообщили о подозрении за совершенные военные преступления в Украине.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаНовости Мира
Микоян МиГ-29
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