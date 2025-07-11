В РФ атаковано предприятие, специализирующееся на истребителях типа МиГ

Под ударом в Московской области - Луховицкий авиационный завод, участвующий в разработке новых образцов боевой авиации. Об этом сообщает Телеграм-канал Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Под ударом был Луховицкий авиационный завод в Московской области. Он специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций. - сообщил Андрей Коваленко, лейтенант Сил обороны Украины.

По данным ЦПД, предприятие также участвует в разработке новых образцов боевой авиации.

В частности, проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ, а также задействован в цикле модернизации БПЛА Герань/Шахед. - пояснил Коваленко.

В луховицких чатах местные жители сообщали о мощных взрывах и атаке "на завод".

В МО РФ позже сообщили, что над областью сбито 11 дронов

По месту предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза, пишет ТГ-канал "Астра".

Дополнение

В декабре 2024 года российские государственные СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что бывший топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаил Баранов был приговорен к 9 годам по делу о хищении комплектующих для истребителей МиГ-29.

Напомним

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