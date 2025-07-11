У рф атаковано підприємство, що спеціалізується на винищувачах типу МіГ

Під ударом в московській області - луховицький авіаційний завод, що бере участь у розробці нових зразків бойової авіації. Про це повідомляє Телеграм-канал Коваленко, керівника Центру протидії дезінформації РНБО.

Деталі

Під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області. Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій. - повідомив Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони України.

За даними ЦПД, підприємство також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації.

Зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ, а акож задіяний в циклі модернізації бпла герань/шахед. - пояснив Коваленко.

У у луховицьких чатах місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та атаку "на завод".

У мо рф пізніше повідомили, що над областю збито 11 дронів

За місцем передбачуваної атаки знаходяться Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна та місцева нафтобаза, пише ТГ-канал "Астра".

Доповнення

У грудні 2024 року російські державні ЗМІ з посиланням на фсб повідомляли, що колишнього топменеджера Луховицького авіазаводу Михайла Баранова було засуджено на 9 років у справі про розкрадання комплектуючих для винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо

Розвідники "Black Winter Group" ГУР МО України спільно з 3-ю ОШБр утримували позиції та знищували бліндажі окупантів на Лиманському напрямку.

Заступнику голови уряду рф дмитру патрушеву повідомили про підозру за вчинені воєнні злочини в Україні.