Эксклюзив
10:05 • 3972 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 6240 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 11306 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 16110 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 24408 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 24436 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 79708 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 104520 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 146417 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 152065 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 13759 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 24408 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 24436 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 79708 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 146417 просмотра
В результате российского удара по Хмельницкой области погиб мужчина - ОВА

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В результате ночной атаки россиян на Хмельницкую область погиб мужчина 1980 года рождения. Силы ПВО сбили две ракеты и три дрона, один дрон потерян локационно.

В результате российского удара по Хмельницкой области погиб мужчина - ОВА

В результате ночной атаки россиян на Хмельницкую область погиб мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Детали

К сожалению, в результате атаки погиб мужчина, ориентировочно сорока лет. Его личность устанавливается. Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака. Выражаю соболезнования родным погибшего

- говорится в сообщении.

Впоследствии личность погибшего была установлена: это местный житель 1980 года рождения.

Также отмечается, что по результатам сегодняшней ночной атаки Силами противовоздушной обороны было подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских дронов-"шахедов".

Еще один дрон локационно потерян. Дополнение Хмельницкая область подверглась двойным атакам ракетами и дронами, что привело к пожару в гаражном комплексе. Поиски вероятных пострадавших продолжаются, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и инфраструктуры.

Оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Хмельницкая область
Черниговская область