В результате российского удара по Хмельницкой области погиб мужчина - ОВА
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян на Хмельницкую область погиб мужчина 1980 года рождения. Силы ПВО сбили две ракеты и три дрона, один дрон потерян локационно.
В результате ночной атаки россиян на Хмельницкую область погиб мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Детали
К сожалению, в результате атаки погиб мужчина, ориентировочно сорока лет. Его личность устанавливается. Во время утренней атаки он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака. Выражаю соболезнования родным погибшего
Впоследствии личность погибшего была установлена: это местный житель 1980 года рождения.
Также отмечается, что по результатам сегодняшней ночной атаки Силами противовоздушной обороны было подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских дронов-"шахедов".
Еще один дрон локационно потерян. Дополнение Хмельницкая область подверглась двойным атакам ракетами и дронами, что привело к пожару в гаражном комплексе. Поиски вероятных пострадавших продолжаются, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и инфраструктуры.
Оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества.