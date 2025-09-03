Армія рф двічі атакувала Хмельниччину ракетами та дронами: виникла пожежа, дані про постраждалих уточнюються
Київ • УНН
Хмельниччина зазнала подвійних атак ракетами та дронами, що призвело до пожежі в гаражному комплексі. Пошуки ймовірних постраждалих тривають, зафіксовано численні пошкодження будівель та інфраструктури.
Хмельниччину росіяни двічі атакували ракетами й дронами — загорівся гаражний комплекс, дані про постраждалих уточнюють. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні вночі та вранці ворог знову атакував Хмельниччину. Наші Сили протиповітряної оборони знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 крилату ракету типу "Калібр". Один ворожий дрон був втрачений локаційн
Він також додав, що тривають пошуки людини, яка, ймовірно, може перебувати під завалами. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.
За інформацією Хмельницької міської ради, є низка пошкоджень. Зокрема, було вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках.
Також є пошкодження на території комунального підприємства, пошкоджено нежитлові приміщення, знищені та пошкоджені приватні гаражі й автівки, а також комунальна інфраструктура та два тролейбуси. Крім того, в одному із сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.
