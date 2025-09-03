Армія рф двічі атакувала Хмельниччину ракетами та дронами: виникла пожежа, дані про постраждалих уточнюються

$41.370.05
Ексклюзив
07:25 • 1820 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 6052 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 12074 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 13242 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 69449 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 101207 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 138480 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 150047 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79845 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142999 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 230649 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 230408 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 220435 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 216953 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 211430 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 4898 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 12074 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 13242 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 69450 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 138481 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Об'єднані Арабські Емірати
Польща
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 15184 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 29192 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 32218 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 46590 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 92055 перегляди
Фейкові новини
Мі-8
Financial Times
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)

Армія рф двічі атакувала Хмельниччину ракетами та дронами: виникла пожежа, дані про постраждалих уточнюються

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Хмельниччина зазнала подвійних атак ракетами та дронами, що призвело до пожежі в гаражному комплексі. Пошуки ймовірних постраждалих тривають, зафіксовано численні пошкодження будівель та інфраструктури.

Армія рф двічі атакувала Хмельниччину ракетами та дронами: виникла пожежа, дані про постраждалих уточнюються

Хмельниччину росіяни двічі атакували ракетами й дронами — загорівся гаражний комплекс, дані про постраждалих уточнюють. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Сьогодні вночі та вранці ворог знову атакував Хмельниччину. Наші Сили протиповітряної оборони знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 крилату ракету типу "Калібр". Один ворожий дрон був втрачений локаційн

- написав Тюрін.

Він також додав, що тривають пошуки людини, яка, ймовірно, може перебувати під завалами. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.

За інформацією Хмельницької міської ради, є низка пошкоджень. Зокрема, було вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках.

Також є пошкодження на території комунального підприємства, пошкоджено нежитлові приміщення, знищені та пошкоджені приватні гаражі й автівки, а також комунальна інфраструктура та два тролейбуси. Крім того, в одному із сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.

Атака рф на Чернігівщину: понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без світла03.09.25, 09:00 • 2348 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
«Калібр» (сімейство ракет)
Харківська область
Шахед-136