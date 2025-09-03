Атака рф на Чернігівщину: понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без світла

$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:00 • 32 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 60657 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 96027 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 131332 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 145250 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 78289 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 141285 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 51833 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 89928 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 54136 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 226249 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 225827 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 215449 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 212015 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 206716 перегляди
Публікації
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 32 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 60657 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 131332 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 145250 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 82163 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 12643 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 26897 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 30033 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 44494 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 89929 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Залізний купол
E-6 Mercury
Детонатор

Атака рф на Чернігівщину: понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без світла

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.

Атака рф на Чернігівщину: понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без світла

російські окупанти поцілили у об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики, повідомляє УНН з посиланням на начальника Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.

Деталі

Чернігівська область - під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше ніж 30 000 домогосподарств у Ніжинському районі. Для відновлення задіяні всі необхідні служби

- написав Чаус.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу постраждали четверо залізничників.

Також УНН повідомляв, що внаслідок ворожого обстрілу на Кіровоградщині низка поїздів вийдуть у рейси з затримкою.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Кіровоградська область
Чернігівська область