Атака рф на Чернігівщину: понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без світла
Київ • УНН
Окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.
російські окупанти поцілили у об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики, повідомляє УНН з посиланням на начальника Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса.
Деталі
Чернігівська область - під атакою російських безпілотників. Ворог вчергове поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури. Без електрики більше ніж 30 000 домогосподарств у Ніжинському районі. Для відновлення задіяні всі необхідні служби
