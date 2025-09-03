Атака рф на Черниговщину: более 30 тысяч домохозяйств остались без света
Киев • УНН
Оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества.
российские оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества, сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Детали
Черниговская область - под атакой российских беспилотников. Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры. Без электричества более 30 000 домохозяйств в Нежинском районе. Для восстановления задействованы все необходимые службы
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Кировоградской области в результате российского обстрела пострадали четверо железнодорожников.
Также УНН сообщал, что в результате вражеского обстрела на Кировоградщине ряд поездов выйдут в рейсы с задержкой.