Атака рф на Черниговщину: более 30 тысяч домохозяйств остались без света

$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:00 • 54 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 60701 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 96067 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 131382 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 145298 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 78305 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 141321 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 51842 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 89939 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 54138 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 226249 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 225827 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 215449 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 212015 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 206716 просмотра
публикации
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 60 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 60721 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 131405 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 145321 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 82202 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 12662 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 26913 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 30048 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 44508 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 89944 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Железный купол
E-6 Mercury
Детонатор

Атака рф на Черниговщину: более 30 тысяч домохозяйств остались без света

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества.

Атака рф на Черниговщину: более 30 тысяч домохозяйств остались без света

российские оккупанты попали в объект гражданской критической инфраструктуры на Черниговщине. Более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе остались без электричества, сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Детали

Черниговская область - под атакой российских беспилотников. Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры. Без электричества более 30 000 домохозяйств в Нежинском районе. Для восстановления задействованы все необходимые службы

- написал Чаус.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Кировоградской области в результате российского обстрела пострадали четверо железнодорожников.

Также УНН сообщал, что в результате вражеского обстрела на Кировоградщине ряд поездов выйдут в рейсы с задержкой.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Кировоградская область
Черниговская область