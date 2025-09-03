Армия рф дважды атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами: возник пожар, данные о пострадавших уточняются
Киев • УНН
Хмельницкая область подверглась двойным атакам ракетами и дронами, что привело к пожару в гаражном комплексе. Поиски вероятных пострадавших продолжаются, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и инфраструктуры.
Хмельницкую область россияне дважды атаковали ракетами и дронами — загорелся гаражный комплекс, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня ночью и утром враг снова атаковал Хмельницкую область. Наши Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 крылатую ракету типа "Калибр". Один вражеский дрон был потерян локационно
Он также добавил, что продолжаются поиски человека, который, вероятно, может находиться под завалами. Информация о травмированных или погибших не поступала.
По информации Хмельницкого городского совета, есть ряд повреждений. В частности, было выбито более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах.
Также есть повреждения на территории коммунального предприятия, повреждены нежилые помещения, уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили, а также коммунальная инфраструктура и два троллейбуса. Кроме того, в одном из сел общины возникли проблемы с электроснабжением.
Атака рф на Черниговщину: более 30 тысяч домохозяйств остались без света03.09.25, 09:00 • 2572 просмотра