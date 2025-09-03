Армия рф дважды атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами: возник пожар, данные о пострадавших уточняются

$41.370.05
Эксклюзив
07:25 • 3260 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 9288 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 14558 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 15646 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 71739 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 101976 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 140205 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 150490 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80068 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 143250 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 7494 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 14515 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 15607 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 71702 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 140178 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 15963 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 29912 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 32867 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 47198 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 92656 просмотра
Фейковые новости
Ми-8
Financial Times
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)

Армия рф дважды атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами: возник пожар, данные о пострадавших уточняются

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Хмельницкая область подверглась двойным атакам ракетами и дронами, что привело к пожару в гаражном комплексе. Поиски вероятных пострадавших продолжаются, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и инфраструктуры.

Армия рф дважды атаковала Хмельницкую область ракетами и дронами: возник пожар, данные о пострадавших уточняются

Хмельницкую область россияне дважды атаковали ракетами и дронами — загорелся гаражный комплекс, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Сегодня ночью и утром враг снова атаковал Хмельницкую область. Наши Силы противовоздушной обороны уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 крылатую ракету типа "Калибр". Один вражеский дрон был потерян локационно

- написал Тюрин.

Он также добавил, что продолжаются поиски человека, который, вероятно, может находиться под завалами. Информация о травмированных или погибших не поступала.

По информации Хмельницкого городского совета, есть ряд повреждений. В частности, было выбито более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах.

Также есть повреждения на территории коммунального предприятия, повреждены нежилые помещения, уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили, а также коммунальная инфраструктура и два троллейбуса. Кроме того, в одном из сел общины возникли проблемы с электроснабжением.

Атака рф на Черниговщину: более 30 тысяч домохозяйств остались без света03.09.25, 09:00 • 2572 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
«Калибр» (семейство ракет)
Харьковская область
Шахед-136