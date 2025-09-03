Внаслідок російського удару по Хмельницькій області загинув чоловік - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки росіян на Хмельницьку область заинув чоловік 1980 року народження. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Деталі
На жаль, внаслідок атаки загинув чоловік, орієнтовно сорока років. Його особу встановлюють. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку. Висловлюю співчуття рідним загиблого
Згодом особу загиблого було встановлено: це місцевий мешканець 1980 року народження.
Також зазначається, що за наслідками сьогоднішньої нічної атаки Силами протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих дронів-"шахедів".
Ще один дрон локаційно втрачений.ДоповненняХмельниччина зазнала подвійних атак ракетами та дронами, що призвело до пожежі в гаражному комплексі. Пошуки ймовірних постраждалих тривають, зафіксовано численні пошкодження будівель та інфраструктури.
Окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.