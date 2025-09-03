Внаслідок російського удару по Хмельницькій області загинув чоловік - ОВА

$41.360.01
Ексклюзив
10:05 • 4524 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 7708 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 11731 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 16542 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 25123 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 24969 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 80218 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104637 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 146844 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152166 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 14164 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 25125 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 24971 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 80219 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 146844 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 19436 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 33221 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 35998 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 50231 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 95671 перегляди
Внаслідок російського удару по Хмельницькій області загинув чоловік - ОВА

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Внаслідок нічної атаки росіян на Хмельницьку область загинув чоловік 1980 року народження. Сили ППО збили дві ракети та три дрони, один дрон втрачено локаційно.

Внаслідок російського удару по Хмельницькій області загинув чоловік - ОВА

Внаслідок нічної атаки росіян на Хмельницьку область заинув чоловік 1980 року народження. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Деталі

На жаль, внаслідок атаки загинув чоловік, орієнтовно сорока років. Його особу встановлюють. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку. Висловлюю співчуття рідним загиблого

- говориться у повідомленні.

Згодом особу загиблого було встановлено: це місцевий мешканець 1980 року народження.

Також зазначається, що за наслідками сьогоднішньої нічної атаки Силами протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих дронів-"шахедів".

Ще один дрон локаційно втрачений.ДоповненняХмельниччина зазнала подвійних атак ракетами та дронами, що призвело до пожежі в гаражному комплексі. Пошуки ймовірних постраждалих тривають, зафіксовано численні пошкодження будівель та інфраструктури.

Окупанти поцілили в об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Чернігівщині. Понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі залишились без електрики.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Хмельницька область
Чернігівська область