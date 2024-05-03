В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
dzhankoiДжанкой
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  118147 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  118548 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  120563 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  113701 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107531 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126192 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124980 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119329 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115139 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101970 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

  •  4804 просмотра
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

  •  4182 просмотра
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

  •  7019 просмотра
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

  •  6486 просмотра
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

  •  8560 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

  •  9312 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

  •  7872 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

  •  8375 просмотра
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

  •  7829 просмотра
Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

  •  7320 просмотра

Популярные

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

  •  113536 просмотра
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

  •  107176 просмотра
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

  •  112374 просмотра
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

  •  105298 просмотра
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

  •  101722 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  226444 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  247794 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  259307 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  280776 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  309313 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  306758 просмотра

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.

Война •   •  4804 просмотра
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на общую сумму 32,7 млн грн, включая владение элитными автомобилями, наличными в иностранной валюте и дорогими ювелирными изделиями.

Криминал и ЧП •   •  4182 просмотра
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.

Война •   •  7019 просмотра
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов произошли в университетских городках США: полиция силой вывела десятки неуправляемых протестующих из нескольких университетов, в том числе из лагеря при Калифорнийском университете, что привело к сотням арестов.

Новости Мира •   •  6486 просмотра
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

За минувшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов по Донецкой области, обстреляв 13 населенных пунктов и повредив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома, предприятие, автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к человеческим жертвам и разрушениям.

Война •   •  8560 просмотра
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.

Война •   •  9312 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.

политика •   •  7872 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.

Война •   •  8375 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.

Война •   •  7829 просмотра
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Жительница Львовщины пыталась ввезти в Украину из Польши 200 незадекларированных смартфонов на сумму 1,25 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  7320 просмотра
Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен