В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

Украинская атака на российский аэродром Кущевская, вероятно, привела к тому, что примерно 40 российских самолетов отведены подальше от линии фронта, соответственно продолжительность боевых вылетов должна будет увеличиться и потребует больше топлива. Об этом передает УНН со ссылкой на Ministry of Defence.

Детали

В течение этой недели украинская атака на российский аэродром Кущевская, вероятно, привела к тому, что около 40 самолетов различных типов были выведены из этого района и рассредоточены на нескольких аэродромах, расположенных дальше от линии фронта. - указывает военная разведка Великобритании.

В ведомстве не считают, что влияние в результате этих изменений будет сразу очевидным или драматическим, однако напоминают, что Украина уже продемонстрировала способность наносить удары гораздо дальше вглубь России. Также в военные аналитики Ministry of Defence отмечают, что применение Россией таких мер рассредоточения самолетов означает, что:

Продолжительность вылетов придется увеличить;

Поддержание постоянного присутствия над пространством боевых действий потребует больше горючего, - это увеличит расходы и нагрузку на экипажи.

Напомним,

Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.