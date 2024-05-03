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В результаті активних атак ЗСУ, літаки рф розпорошені по аеродромах подалі від лінії фронту - британська розвідка

Київ • УНН

 • 17458 перегляди

Внаслідок українських атак близько 40 російських літаків були розосереджені на аеродромах, віддалених від лінії фронту, що збільшило тривалість польотів і витрати на пальне для росії.

Українська атака на російський аеродром кущевська, ймовірно, призвела до того, що приблизно 40 російських літаків відведені подалі від лінії фронту, відповідно тривалість бойових вильотів повинна буде збільшитися та вимагатиме більше палива. Про це передає УНН із посиланням на Ministry of Defence.

Деталі

Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром кущевська, ймовірно, призвела до того, що близько 40 літаків різних типів були виведені з цього району і розосереджені на кількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту.

 – вказує військова розвідка Великої Британії.

 У відомстві не вважають, що вплив внаслідок цих змін буде одразу очевидним або драматичним, однак нагадують, що Україна вже продемонструвала здатність наносити удари набагато далі вглиб росії. Також у військові аналітики Ministry of Defence зауважують, що застосування росією таких заходів розосередження літаків означає, що:

Тривалість вильотів доведеться збільшити;

Підтримка постійної присутності над простором бойових дій вимагатиме більше пального, - це збільшить витрати і навантаження на екіпажі.

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Нагадаємо

Супутникові знімки показують, що російське обладнання протиповітряної оборони, ймовірно, системи С-300/С-400, було знищено 30 квітня під час нічної атаки на російський військовий аеродром у Джанкої.

На окупованих територіях України перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців, але ця кількість може збільшитися через підготовку росії до літнього наступу та плани мобілізації додаткових сил.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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