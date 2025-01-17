В Поворске открыли спортивный адаптивный клуб для ветеранов и людей с инвалидностью

16 января в селе Поворск состоялось открытие адаптивного спортивного пространства, которое функционирует в помещении Центра культуры и досуга. Во время мероприятия состоялась показательная тренировка для ветеранов и людей с инвалидностью, которую провел тренер Павел Брича, передает УНН.

Адаптивное спортивное пространство в Поворске - один из 15 победителей конкурса "Час діяти, Нестримні!", который на условиях софинансирования получил грантовую поддержку от Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всех", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках проекта „Активные парки" программы Президента Украины.

Ветеран Сергей Ткачук, который с первых дней войны вступил в ряды 14-й отдельной механизированной бригады, а сегодня тренируется в новом адаптивном клубе, рассказывает: "Я служил на Харьковском и Донецком направлениях. Получил ранение вблизи села Долгенькое, после чего демобилизовался. По специальности я физический реабилитолог, поэтому очень хорошо понимаю важность таких адаптивных спортивных пространств. Ведь здесь собираются военные и ветераны не только для поддержания и восстановления физической формы, но и для общения".

По словам руководительницы Поворской громады Инны Бондарчук, сейчас в громаде проживает более 4 тысяч жителей, среди них - почти 200 мобилизованных, которые несут службу по контракту в рядах ВСУ, 65 ветеранов войны, которые вернулись домой. Принять участие в конкурсе громаду побудило желание создать комфортное пространство, куда бы ветераны приходили не только заниматься спортом, а общаться, отдыхать и проводить время с пользой.

Военный Юрий Рудь пришел на открытие пространства с женой. Юрий выполнял боевые задачи на фронте в составе штурмовой бригады "Ярость", подразделение "Сафари", получил ранение под Часовым Яром и сейчас ожидает перевода в другое подразделение, где продолжит выполнять служебные обязанности в качестве инструктора и помогать в подготовке ребят. Юрий говорит: "Пространство нужно ребятам, чтобы позаниматься, пообщаться, освоить что-то новое, разгрузить голову, не думать о плохом, что, возможно, они видели или пережили. Это будет хорошим примером и для молодого поколения, которое тоже будет посещать пространство.

Мероприятие также посетила руководительница Ковельской районной государственной администрации Ольга Черен, которая отметила, что гордится инициативными жителями общины, которые объединили усилия, получили грант и создали такое пространство. Она подчеркнула важность его открытия для ментального и физического восстановлении военных и ветеранов. "Ведь именно благодаря нашим Защитникам, в том числе и из вашей громады, которые нас защищают, мы имеем свое государство и возможность реализовывать в нем такие проекты", - отметила Ольга.

Директор "МХП-Баффало" Западного Хаба Руслан Пашьян добавил: "Сегодня мы с вами являемся свидетелями как наше общество меняется. Становится адаптивным и инклюзивным. Приятно, что мы тоже являемся частью и даже в некоторой степени двигателями таких изменений. В рамках программы "МХП Поруч", в громадах, мы с готовностью откликаемся на потребности жителей и делаем все возможное, чтобы военные и ветераны могли быстрее вернуться к гражданской жизни - это один из основных наших векторов".

Егор Алексеенко, начальник ивентотдела ГУ "Спорт для всех" отметил: "Создание адаптивных клубов - это возможность для каждого ветерана восстановить двигательную активность, найти поддержку, почувствовать собственную силу и реализовать свой потенциал. Мы всегда готовы учесть потребности ветеранов при планировании и реализации этого проекта. Мнение ветеранов является нашим приоритетом".

Дополнительная информация:

"Час діяти, Нестримні!" - это конкурс грантов для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Неудержимые".

Проект реализуется на территории 13 областей Украины, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.

Партнеры проекта: Благотворительный фонд "МХП - Громаді" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всех" в рамках проекта „Активные парки" программы Президента Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.

Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптированных для лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью вследствие войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общества.