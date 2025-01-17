У Поворську відкрили спортивний адаптивний клуб для ветеранів та людей з інвалідністю

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 63382 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 64803 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 80308 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 114171 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139208 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132032 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147713 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173798 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220483 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176377 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113444 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119421 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152476 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 135743 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112582 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 63404 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 71197 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207131 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 204736 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 28610 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 30851 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 73603 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100416 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96275 перегляди
Актуальне
У Поворську відкрили спортивний адаптивний клуб для ветеранів та людей з інвалідністю

У Поворську відкрили спортивний адаптивний клуб для ветеранів та людей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 33090 перегляди

У Поворську запрацював адаптивний спортивний простір для ветеранів та людей з інвалідністю. Проєкт реалізовано за підтримки БФ "МХП-Громаді" та ДУ "Спорт для всіх" в межах конкурсу "Час діяти, Нестримні!".

16 січня у селі Поворськ відбулось відкриття адаптивного спортивного простору, який функціонує у приміщенні Центру культури та дозвілля. Під час заходу відбулося показове тренування для ветеранів та людей з інвалідністю, яке провів тренер Павло Брича, передає УНН.

Адаптивний спортивний простір у Поворську –  один з 15 переможців конкурсу  "Час діяти, Нестримні!", який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від  Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України.  

Image

Ветеран Сергій Ткачук, який з перших днів війни вступив до лав 14-ї окремої механізованої бригади, а сьогодні тренується у новому адаптивному клубі, розповідає: "Я служив на Харківському та Донецькому напрямках. Отримав поранення поблизу села Довгеньке, після чого демобілізувався. За фахом я фізичний реабілітолог, тому дуже добре розумію важливість таких адаптивних спортивних просторів. Адже тут збираються військові та ветерани не лише для підтримки та відновлення фізичної форми, а й для спілкування". 

За словами очільниці Поворської громади Інни Бондарчук, нині в громаді проживає більше 4 тисяч жителів, серед них – майже 200 мобілізованих, які несуть службу за контрактом у лавах ЗСУ, 65 ветеранів війни, які повернулися додому. Взяти участь у конкурсі громаду спонукало бажання створити комфортний простір, куди б ветерани приходили не лише займатися спортом, а спілкуватися, відпочивати та проводити час з користю.

Image

Військовий Юрій Рудь прийшов на відкриття простору із дружиною. Юрій виконував бойові завдання на фронті у складі штурмової бригади "Лють", підрозділ "Сафарі", отримав поранення під Часовим Яром і зараз очікує на переведення у інший підрозділ, де продовжить виконувати службові обов’язки у якості інструктора і допомагати у підготовці хлопців. Юрій каже: "Простір потрібен хлопцям, щоб  позайматися, поспілкуватися, опанувати щось нове, розвантажити голову, не думати про погане, що, можливо, вони бачили чи пережили. Це буде хорошим прикладом і для молодого покоління, яке теж буде відвідувати простір.  

Захід також відвідала очільниця Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен, яка відзначила, що пишається ініціативними жителями громади, які об’єднали зусилля, отримали грант та створили такий простір. Вона наголосила про важливість його відкриття для ментального та фізичного відновленні військових та ветеранів. "Адже саме завдяки нашим Захисникам, в тому числі і з вашої громади, які нас захищають, ми маємо свою державу і можливість реалізовувати у ній такі проєкти", - зазначила Ольга. 

Image

Директор "МХП-Баффало" Західного Хабу Руслан Паш’ян додав: "Сьогодні ми з вами є свідками як наше суспільство змінюється. Стає адаптивним та інклюзивним. Приємно, що ми теж є частинкою та навіть в деякій мірі рушіями таких зміни. У межах програми "МХП Поруч", у громадах, ми з готовністю відгукуємось на потреби жителів та робимо все можливе, аби військові та ветерани могли швидше повернутися до цивільного життя – це один із основних наших векторів".  

Єгор Алєксєєнко, начальник івентвідділу ДУ "Спорт для всіх" зазначив: "Створення адаптивних клубів — це можливість для кожного ветерана відновити рухову активність, знайти підтримку, відчути власну силу та реалізувати свій потенціал. Ми завжди готові врахувати потреби ветеранів під час планування та реалізації цього проєкту. Думка ветеранів є нашим пріоритетом".

Додаткова інформація:  

"Час діяти, Нестримні" – це конкурс грантів для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення у своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні". 

Проєкт реалізовується на території 13 областей України, а саме: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.  

Партнери проєкту: Благодійний фонд "МХП - Громаді"  в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державна установа "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в  межах проєкту "Активні парки" програми Президента України, Міністерство молоді та спорту України. 

Проєкт спрямований на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, адаптованих для осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМіністерство молоді та спорту України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
kyivКиїв
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами