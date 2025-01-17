У Поворську відкрили спортивний адаптивний клуб для ветеранів та людей з інвалідністю

16 січня у селі Поворськ відбулось відкриття адаптивного спортивного простору, який функціонує у приміщенні Центру культури та дозвілля. Під час заходу відбулося показове тренування для ветеранів та людей з інвалідністю, яке провів тренер Павло Брича, передає УНН.

Адаптивний спортивний простір у Поворську – один з 15 переможців конкурсу "Час діяти, Нестримні!", який на умовах співфінансування отримав грантову підтримку від Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України.

Ветеран Сергій Ткачук, який з перших днів війни вступив до лав 14-ї окремої механізованої бригади, а сьогодні тренується у новому адаптивному клубі, розповідає: "Я служив на Харківському та Донецькому напрямках. Отримав поранення поблизу села Довгеньке, після чого демобілізувався. За фахом я фізичний реабілітолог, тому дуже добре розумію важливість таких адаптивних спортивних просторів. Адже тут збираються військові та ветерани не лише для підтримки та відновлення фізичної форми, а й для спілкування".

За словами очільниці Поворської громади Інни Бондарчук, нині в громаді проживає більше 4 тисяч жителів, серед них – майже 200 мобілізованих, які несуть службу за контрактом у лавах ЗСУ, 65 ветеранів війни, які повернулися додому. Взяти участь у конкурсі громаду спонукало бажання створити комфортний простір, куди б ветерани приходили не лише займатися спортом, а спілкуватися, відпочивати та проводити час з користю.

Військовий Юрій Рудь прийшов на відкриття простору із дружиною. Юрій виконував бойові завдання на фронті у складі штурмової бригади "Лють", підрозділ "Сафарі", отримав поранення під Часовим Яром і зараз очікує на переведення у інший підрозділ, де продовжить виконувати службові обов’язки у якості інструктора і допомагати у підготовці хлопців. Юрій каже: "Простір потрібен хлопцям, щоб позайматися, поспілкуватися, опанувати щось нове, розвантажити голову, не думати про погане, що, можливо, вони бачили чи пережили. Це буде хорошим прикладом і для молодого покоління, яке теж буде відвідувати простір.

Захід також відвідала очільниця Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен, яка відзначила, що пишається ініціативними жителями громади, які об’єднали зусилля, отримали грант та створили такий простір. Вона наголосила про важливість його відкриття для ментального та фізичного відновленні військових та ветеранів. "Адже саме завдяки нашим Захисникам, в тому числі і з вашої громади, які нас захищають, ми маємо свою державу і можливість реалізовувати у ній такі проєкти", - зазначила Ольга.

Директор "МХП-Баффало" Західного Хабу Руслан Паш’ян додав: "Сьогодні ми з вами є свідками як наше суспільство змінюється. Стає адаптивним та інклюзивним. Приємно, що ми теж є частинкою та навіть в деякій мірі рушіями таких зміни. У межах програми "МХП Поруч", у громадах, ми з готовністю відгукуємось на потреби жителів та робимо все можливе, аби військові та ветерани могли швидше повернутися до цивільного життя – це один із основних наших векторів".

Єгор Алєксєєнко, начальник івентвідділу ДУ "Спорт для всіх" зазначив: "Створення адаптивних клубів — це можливість для кожного ветерана відновити рухову активність, знайти підтримку, відчути власну силу та реалізувати свій потенціал. Ми завжди готові врахувати потреби ветеранів під час планування та реалізації цього проєкту. Думка ветеранів є нашим пріоритетом".

Додаткова інформація:

"Час діяти, Нестримні" – це конкурс грантів для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення у своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні".

Проєкт реалізовується на території 13 областей України, а саме: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

Партнери проєкту: Благодійний фонд "МХП - Громаді" в межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", Державна установа "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в межах проєкту "Активні парки" програми Президента України, Міністерство молоді та спорту України.

Проєкт спрямований на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, адаптованих для осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади.