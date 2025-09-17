$41.180.06
В Польше нашли еще один дрон после российской атаки: правительство связывает инцидент с запуском из Беларуси

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Местные жители польского села Станиславка обнаружили беспилотник, который, вероятно, нарушил воздушное пространство Польши. Это не первый случай после атак россии на Украину, что привело к расследованию и задействованию статьи 4 НАТО.

В Польше нашли еще один дрон после российской атаки: правительство связывает инцидент с запуском из Беларуси

В польском селе Станиславка Замойского повета, что в Люблинском воеводстве, местные жители обнаружили беспилотник, который, вероятно, нарушил воздушное пространство Польши. Это уже не первый случай в регионе после массированных атак россии на Украину, сообщает Polsat News, пишет УНН.

Подробности

По словам Дороты Круковской-Бубило, пресс-секретаря Главного управления полиции города Замость, сообщение о подозрительном объекте в лесном массиве поступило около 11 часов.

Патруль, направленный на место происшествия, подтвердил, что речь идет о беспилотнике. Полицейские обеспечили охрану территории и сообщили прокуратуре в Люблине. Сейчас продолжается расследование

– отметила она.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Польское оперативное командование Вооруженных сил в ночь атаки сообщило, что дроны рф неоднократно вторгались в воздушное пространство страны. Премьер Дональд Туск подчеркнул, что этот случай является особенным.

Это первый раз за время войны, когда дроны были запущены не из Украины из-за технической ошибки или провокации, а непосредственно с территории беларуси

– заявил он.

Правительство Варшавы отреагировало на инцидент задействованием статьи 4 НАТО, предусматривающей консультации союзников в случае угрозы безопасности.

В то же время в различных воеводствах Польши ранее уже фиксировали падение обломков дронов: девять – в Люблинском, один – в Лодзинском, два – в Мазовецком, три – в Свентокшиском и еще один – в Варминско-Мазурском.

Напомним

За прошлый год россия 36 раз нарушила воздушное пространство девяти европейских стран. Зафиксированы как случайные пролеты беспилотников, так и сознательные боевые действия с использованием ударных дронов.

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Это решение принято после инцидента с российскими дронами, которые нарушили польское воздушное пространство.

Степан Гафтко

