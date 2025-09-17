$41.180.06
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 17608 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 22404 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 27781 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 30060 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 87977 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 107405 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 51919 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61294 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 99536 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 107407 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
У Польщі знайшли ще один дрон після російської атаки: уряд пов’язує інцидент із запуском з білорусі

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Місцеві мешканці польського села Станіславка виявили безпілотник, який, ймовірно, порушив повітряний простір Польщі. Це не перший випадок після атак росії на Україну, що призвело до розслідування та задіяння статті 4 НАТО.

У Польщі знайшли ще один дрон після російської атаки: уряд пов’язує інцидент із запуском з білорусі

У польському селі Станіславка Замойського повіту, що на Люблінщині, місцеві мешканці виявили безпілотник, який, ймовірно, порушив повітряний простір Польщі. Це вже не перший випадок у регіоні після масованих атак росії на Україну, повідомляє Polsat News, пише УНН.

Деталі

За словами Дороти Круковської-Бубіло, прес-секретарки Головного управління поліції міста Замость, повідомлення про підозрілий об’єкт у лісовому масиві надійшло близько 11-ї години. 

Патруль, направлений на місце події, підтвердив, що йдеться про безпілотник. Поліцейські забезпечили охорону території та повідомили прокуратуру в Любліні. Зараз триває розслідування

– зазначила вона. 

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Польське оперативне командування Збройних сил у ніч атаки повідомило, що дрони рф неодноразово вторгалися у повітряний простір країни. Прем’єр Дональд Туск підкреслив, що цей випадок є особливим. 

Це перший раз за час війни, коли дрони були запущені не з України через технічну помилку чи провокацію, а безпосередньо з території білорусі

– заявив він.

Уряд Варшави відреагував на інцидент задіянням статті 4 НАТО, що передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці.

Водночас у різних воєводствах Польщі раніше вже фіксували падіння уламків дронів: дев’ять – у Люблінському, один – у Лодзькому, два – у Мазовецькому, три – у Свєнтокшиському та ще один – у Вармінсько-Мазурському.

Нагадаємо

За минулий рік росія 36 разів порушила повітряний простір дев'яти європейських країн. Зафіксовано як випадкові прольоти безпілотників, так і свідомі бойові дії з використанням ударних дронів.

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір.

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
НАТО
Люблін
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща