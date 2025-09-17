У Польщі знайшли ще один дрон після російської атаки: уряд пов’язує інцидент із запуском з білорусі

У польському селі Станіславка Замойського повіту, що на Люблінщині, місцеві мешканці виявили безпілотник, який, ймовірно, порушив повітряний простір Польщі. Це вже не перший випадок у регіоні після масованих атак росії на Україну, повідомляє Polsat News, пише УНН.

Деталі

За словами Дороти Круковської-Бубіло, прес-секретарки Головного управління поліції міста Замость, повідомлення про підозрілий об’єкт у лісовому масиві надійшло близько 11-ї години.

Патруль, направлений на місце події, підтвердив, що йдеться про безпілотник. Поліцейські забезпечили охорону території та повідомили прокуратуру в Любліні. Зараз триває розслідування – зазначила вона.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Польське оперативне командування Збройних сил у ніч атаки повідомило, що дрони рф неодноразово вторгалися у повітряний простір країни. Прем’єр Дональд Туск підкреслив, що цей випадок є особливим.

Це перший раз за час війни, коли дрони були запущені не з України через технічну помилку чи провокацію, а безпосередньо з території білорусі – заявив він.

Уряд Варшави відреагував на інцидент задіянням статті 4 НАТО, що передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці.

Водночас у різних воєводствах Польщі раніше вже фіксували падіння уламків дронів: дев’ять – у Люблінському, один – у Лодзькому, два – у Мазовецькому, три – у Свєнтокшиському та ще один – у Вармінсько-Мазурському.

Нагадаємо

За минулий рік росія 36 разів порушила повітряний простір дев'яти європейських країн. Зафіксовано як випадкові прольоти безпілотників, так і свідомі бойові дії з використанням ударних дронів.

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір.