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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В поезде Киев-Перемышль обнаружили незаконные 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов в поезде

В поезде Киев-Перемышль обнаружили незаконные 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов в поезде

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 05:11  •  6431 просмотра

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Таможенники нашли в багаже украинки незадекларированные 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов. Против женщины открыто уголовное производство, наложен штраф в 50 тысяч злотых.

В Киев-Перемышль поезде обнаружили незаконно перевозимые 355 тысяч евро а 46 тысяч долларов США. Об этом сообщает Палата налоговой администрации в Жешуве, передает УНН.

Детали

При осмотре пассажирского поезда Киев-Перемышль таможенники обнаружили значительную сумму денег в багаже одного из пассажиров. Гражданка Украины подала валютную декларацию на перевозку 20 тысяч злотых, но во время детального осмотра было обнаружено, что она перевозила гораздо большую сумму - более 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов США. Общая стоимость обнаруженной наличности составляет около 1,7 миллиона злотых.

Деньги были спрятаны в сумке, которая находилась в багаже женщины. Против нее открыто уголовное производство, а 50 тысяч злотых было забрано в качестве штрафа.

Добавим

Этот случай стал не первым в очереди выявлений незаконной перевозки иностранной валюты через польско-украинскую границу.

В течение последних нескольких недель таможенники задержали несколько человек с крупными суммами наличности. Например, одна из женщин, прибывшая из Харькова, пыталась перевезти 40 тысяч долларов, не подавая декларацию.

Также не подала валютную декларацию женщина, которая пересекала границу из Одессы и была задержана с 30 тысячами долларов.

На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника19 февраля 2024, 19:08 • 31584 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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