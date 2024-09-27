В поезде Киев-Перемышль обнаружили незаконные 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов в поезде

В Киев-Перемышль поезде обнаружили незаконно перевозимые 355 тысяч евро а 46 тысяч долларов США. Об этом сообщает Палата налоговой администрации в Жешуве, передает УНН.

Детали

При осмотре пассажирского поезда Киев-Перемышль таможенники обнаружили значительную сумму денег в багаже одного из пассажиров. Гражданка Украины подала валютную декларацию на перевозку 20 тысяч злотых, но во время детального осмотра было обнаружено, что она перевозила гораздо большую сумму - более 355 тысяч евро и 46 тысяч долларов США. Общая стоимость обнаруженной наличности составляет около 1,7 миллиона злотых.

Деньги были спрятаны в сумке, которая находилась в багаже женщины. Против нее открыто уголовное производство, а 50 тысяч злотых было забрано в качестве штрафа.

Добавим

Этот случай стал не первым в очереди выявлений незаконной перевозки иностранной валюты через польско-украинскую границу.

В течение последних нескольких недель таможенники задержали несколько человек с крупными суммами наличности. Например, одна из женщин, прибывшая из Харькова, пыталась перевезти 40 тысяч долларов, не подавая декларацию.

Также не подала валютную декларацию женщина, которая пересекала границу из Одессы и была задержана с 30 тысячами долларов.

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