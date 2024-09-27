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У потязі Київ-Перемишль виявили незаконні 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів

У потязі Київ-Перемишль виявили незаконні 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 54839 перегляди

Митники знайшли у багажі українки незадекларовані 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів. Проти жінки відкрито кримінальне провадження, накладено штраф у 50 тисяч злотих.

У Київ-Перемишль потязі виявили незаконно перевезені 355 тисяч євро а 46 тисяч доларів США. Про це повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві, передає УНН.

Деталі

Під час огляду пасажирського потяга Київ-Перемишль митники виявили значну суму грошей у багажі одного з пасажирів. Громадянка України подала валютну декларацію на перевезення 20 тисяч злотих, але під час детального огляду було виявлено, що вона перевозила набагато більшу суму – понад 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів США. Загальна вартість виявленої готівки становить близько 1,7 мільйона злотих.

Гроші були заховані в сумці, що знаходилася у багажі жінки. Проти неї відкрито кримінальне провадження, а 50 тисяч злотих було забрано як штраф.

Додамо

Цей випадок став не першим у черзі виявлень незаконного перевезення іноземної валюти через польсько-український кордон.

Протягом останніх кількох тижнів митники затримали кілька людей із великими сумами готівки. Наприклад, одна з жінок, що прибула з Харкова, намагалася перевезти 40 тисяч доларів, не подаючи декларацію.

Також не подала валютну декларацію жінка, яка перетинала кордон з Одеси та була затримана з 30 тисячами доларів.

На Волині митники виявили 8 мільйонів гривень недекларованої готівки у багажнику мандрівника19.02.24, 21:08 • 31826 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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