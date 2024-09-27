У потязі Київ-Перемишль виявили незаконні 355 тисяч євро і 46 тисяч доларів
Київ • УНН
Митники знайшли у багажі українки незадекларовані 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів. Проти жінки відкрито кримінальне провадження, накладено штраф у 50 тисяч злотих.
У Київ-Перемишль потязі виявили незаконно перевезені 355 тисяч євро а 46 тисяч доларів США. Про це повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві, передає УНН.
Деталі
Під час огляду пасажирського потяга Київ-Перемишль митники виявили значну суму грошей у багажі одного з пасажирів. Громадянка України подала валютну декларацію на перевезення 20 тисяч злотих, але під час детального огляду було виявлено, що вона перевозила набагато більшу суму – понад 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів США. Загальна вартість виявленої готівки становить близько 1,7 мільйона злотих.
Гроші були заховані в сумці, що знаходилася у багажі жінки. Проти неї відкрито кримінальне провадження, а 50 тисяч злотих було забрано як штраф.
Додамо
Цей випадок став не першим у черзі виявлень незаконного перевезення іноземної валюти через польсько-український кордон.
Протягом останніх кількох тижнів митники затримали кілька людей із великими сумами готівки. Наприклад, одна з жінок, що прибула з Харкова, намагалася перевезти 40 тисяч доларів, не подаючи декларацію.
Також не подала валютну декларацію жінка, яка перетинала кордон з Одеси та була затримана з 30 тисячами доларів.
На Волині митники виявили 8 мільйонів гривень недекларованої готівки у багажнику мандрівника19.02.24, 21:08 • 31826 переглядiв